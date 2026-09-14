Agen Yamal dan Balde: Kunjungan Mendes Memicu Kontroversi di Barcelona

Agen pemain, Jorge Mendes, akan tiba di Barcelona dalam beberapa jam ke depan untuk kunjungan singkat, dengan Alejandro Balde dan Lamine Yamal ada dalam agenda kerjanya, tanpa adanya pertemuan yang dijadwalkan dengan klub, meski pertemuan itu bisa saja terjadi secara spontan.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Mendes akan tiba sekitar pukul dua siang di gedung pesawat pribadi, dalam kunjungan singkat ke Barcelona.

Mendes hanya akan berada di Barcelona selama beberapa jam saja, di mana ia berniat memenuhi sejumlah komitmen dan menggelar beberapa pertemuan.

Keberadaannya di kota itu pada dasarnya tidak berkaitan dengan kunjungan khusus ke Barcelona, tetapi tidak dapat dikesampingkan kemungkinan digelarnya pertemuan pada hari itu, mengingat hubungan yang sangat baik antara Mendes dan klub Catalan tersebut, karena pria Portugal itu merupakan salah satu sekutu terpenting klub dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada masa-masa kesulitan ekonomi.

Terlepas dari alasan pasti perjalanan tersebut, pekerjaannya tak terelakkan berkaitan dengan situasi olahraga para pemainnya, dan di Barcelona, ada satu berkas yang layak mendapat perhatian khusus, yaitu berkas Alejandro Balde, yang hingga kini belum mampu mendapatkan peran yang ia harapkan pada awal musim.

Pada hari-hari terakhir bursa transfer, Balde melakukan pembicaraan dengan Hans Flick, yang dalam pembicaraan itu ia menyampaikan keinginannya untuk bertahan, dan menegaskan keyakinannya akan kemampuannya mengubah situasinya. Pemain itu masih percaya bahwa ia memiliki kemampuan penuh untuk mengembalikan level yang ia tunjukkan pada musim-musim sebelumnya, ketika ia mencapai jajaran bek terbaik di Eropa.

Namun, persaingannya sangat ketat, dan Flick memandang bahwa saat ini ia memiliki opsi-opsi lain yang sedang berada dalam kondisi lebih baik dari segi kesiapan, selain itu penampilan besar yang ditunjukkan Gerard Martín menambah sulitnya Balde mendapatkan kesempatan bermain.

Sebaliknya, Lamine Yamal, salah satu pemain paling menonjol yang diwakili Jorge Mendes, mengalami situasi yang sama sekali berbeda, di mana bintang Barcelona itu tengah melewati salah satu periode terbaik dalam kariernya, dan terus tampil sebagai kandidat pemenang Ballon d'Or berkat penampilan yang luar biasa.

Di Barcelona, mereka merasa sangat senang dengan levelnya dan kondisi yang tengah ia lalui. Situasi Lamine tidak ada kaitannya dengan situasi Balde, tetapi ia merupakan bagian dari kelompok pemain yang membuat Mendes terhubung erat dengan pekerjaan sehari-hari di dalam Barcelona.

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