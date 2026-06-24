Agen pemain mengonfirmasi kepergiannya dari Ajax

Ryan van de Pavert akan bermain sebagai pemain pinjaman di SC Cambuur pada musim mendatang, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Rabu. Gelandang asal Ajax ini tidak memiliki opsi pembelian yang disepakati dengan klub promosi asal Friesland tersebut. Van de Pavert (20) masih terikat kontrak di Amsterdam selama tiga musim lagi.

Van de Pavert akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis di stadion Cambuur. “Benar,” kata agennya, Nathan van Kooperen, dalam tanggapan singkat kepada surat kabar tersebut.

Ajax tidak menyepakati opsi pembelian karena Van de Pavert dipandang sebagai pemain masa depan. Ia diizinkan mengumpulkan pengalaman selama satu tahun di Cambuur, sebelum kemudian kembali ke tim utama klub asal Amsterdam tersebut.

Van de Pavert beberapa kali duduk di bangku cadangan Ajax 1 pada fase akhir musim lalu, namun masih menunggu menit bermain pertamanya di tim utama. Ia telah tampil dalam 24 pertandingan bersama Jong Ajax, tanpa pernah mencetak gol dalam rentetan pertandingan tersebut.

Pemain asal Amsterdam yang dipinjamkan oleh Ajax ini mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang dan lini tengah. Di kalangan Ajax, Van de Pavert terutama dipandang sebagai gelandang nomor 6.

Kedua klub masih harus mengonfirmasi kesepakatan peminjaman Van de Pavert secara resmi. Ini merupakan kali ketiga dalam waktu singkat Ajax menjalin kerja sama dengan Cambuur. Lucas Jetten dan Skye Vink baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang di Leeuwarden.