Pertengkaran antara Gennaro Gattuso dan Kenneth Taylor di lapangan latihan Lazio hanya badai dalam secangkir teh. Hal ini dipastikan agen Guido Albers pada Jumat dalam perbincangan dengan De Telegraaf.

Gattuso pada Kamis tiba-tiba menghentikan latihan dan berjalan dengan marah sambil memberi isyarat ke arah Taylor. Pemain Belanda itu diberi tahu oleh sang pelatih untuk pergi ke ruang ganti, setelah itu Taylor melepas rompi latihannya dan pergi.

Menurut Radio Laziale, terjadi adu mulut antara Gattuso dan Taylor, setelah itu pelatih asal Italia tersebut turun tangan. Masih belum diketahui apa yang menjadi pemicu pertengkaran antara pelatih dan pemain itu. Gattuso dan Taylor dengan cepat berdamai, setelah itu gelandang tersebut bergabung dalam sesi latihan malam.

"Itu benar," kata Albers dalam tanggapan singkat kepada surat kabar pagi tersebut. Agen Taylor itu tidak ingin berbicara lebih jauh mengenai insiden di lapangan latihan Lazio.

"Meski emosi sempat memuncak, Gattuso justru ternyata bisa menghargai hal itu setelahnya," demikian analisis De Telegraaf mengenai insiden antara pelatih dan pemain tersebut.

Gattuso ditunjuk oleh manajemen Lazio pada akhir Juni. Mantan gelandang AC Milan itu merupakan penerus Maurizio Sarri di Stadio Olimpico.

Taylor direkrut pada Januari dengan nilai sekitar tujuh belas juta euro dari Ajax. Gelandang itu sejauh ini mencatatkan tiga gol dan dua assist dalam 21 pertandingan untuk Lazio.