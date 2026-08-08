Wagner Ribeiro, mantan agen bintang Brasil Neymar da Silva, mengungkap detail baru seputar cerita di balik layar transfer sang pemain ke Barcelona pada tahun 2013, seraya menegaskan bahwa pemain tersebut hanya tinggal selangkah lagi dari menandatangani kontrak dengan Real Madrid, serta menekankan bahwa ia akan meraih penghargaan Ballon d'Or seandainya mengenakan jersey putih.

Bergabungnya Neymar ke Barcelona pada tahun 2013 merupakan salah satu transfer terbesar dalam dunia sepak bola global, namun keadaannya nyaris mengambil arah yang sama sekali berbeda; sebab penyerang Brasil itu, yang saat itu menjadi salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Brasil, telah menarik perhatian Barcelona dan Real Madrid sejak awal sebelum ia meninggalkan Santos, di mana transfernya ke klub Katalan itu didahului oleh bertahun-tahun kontak, perjalanan, negosiasi, dan tawaran yang diajukan oleh dua raksasa Spanyol.

Wagner Ribeiro, yang mendampingi Neymar selama sebagian besar masa remajanya dan tahun-tahun awalnya sebagai pemain profesional, menjelaskan detail baru mengenai persaingan sengit ini, dalam sebuah wawancara panjang yang ia lakukan dengan jaringan "GE Globo", seraya menegaskan bahwa ia secara pribadi bekerja untuk memindahkan sang penyerang ke Santiago Bernabeu, dan bernegosiasi langsung dengan presiden Florentino Perez, yang membuat Real Madrid begitu dekat untuk menuntaskan transfer tersebut.

Ribeiro menegaskan bahwa Real Madrid telah mencapai posisi keunggulan mutlak dalam perlombaan mendapatkan Neymar, sampai-sampai yang tersisa hanyalah persetujuan klub Santos untuk merampungkan proses tersebut, di mana ia berkata: "Semuanya telah disepakati dengan Florentino, dan para pengacara Real Madrid berada di Sao Paulo. Yang kurang hanyalah satu syarat: yaitu agar Santos memberikan persetujuannya."

Sang agen mengakui bahwa keinginan pribadinya adalah memindahkan pemain Brasil itu ke Santiago Bernabeu, namun kata terakhir selalu berada di tangan pemain itu sendiri, seraya menjelaskan: "Saya ingin dia pergi ke Real Madrid, tentu saja saya menginginkannya. Karena segalanya. Tetapi bukan agen yang memutuskan, melainkan pemain."

Ribeiro juga menyaksikan perjalanan Neymar ke Barcelona dan acara perkenalannya sebagai pemain baru di skuad klub Katalan itu, namun hubungannya dengan Real Madrid membuatnya mengalami momen-momen tersebut dalam situasi yang tidak nyaman, di mana ia menyatakan: "Ketika saya terbang dalam pesawat yang sama dengan Neymar menuju Barcelona, untuk menghadiri acara perkenalannya, mereka mendudukkan saya seolah-olah saya orang asing. Saya tidak ikut dalam perayaan itu, melainkan tetap berada di salah satu sudut."

Meski upaya-upaya sebelumnya untuk memindahkannya ke Real Madrid, sang agen tidak meragukan keputusan yang diambil bintang Brasil itu, sambil melanjutkan: "Ia bermain begitu banyak di samping Suarez, Messi, Xavi, dan Iniesta... Di sana hanya ada para bintang besar. Dan ia memenangkan segalanya. Dan tidak ada penyesalan apa pun."

Ribeiro juga mengungkap keterlibatannya dalam kontak-kontak awal yang mendahului kepergian Neymar dari Barcelona, meskipun kali ini dari posisi yang berbeda; sebab ia menegaskan bahwa ia bertemu di Ibiza dengan Neymar, ayahnya, dan Nasser Al-Khelaifi untuk membahas kemungkinan pindah ke Paris Saint-Germain, seraya menjelaskan: "Nasser menawarkan 25 juta euro dan kami meminta 40. Dan ketika ayah Neymar membiarkan bocornya kabar bahwa Paris Saint-Germain membayar 25 di Paris, Barcelona memperbaiki tawarannya dan memberinya 26. Dan setahun kemudian, Neymar pergi dengan nilai 222 juta euro dan pada akhirnya ia mendapatkan 40."

Ribeiro menunjukkan bahwa kepergian dari Barcelona tidak hanya terkait dengan uang, melainkan dengan keinginan pemain untuk memulai fase baru, dengan mengatakan: "Neymar ingin mengubah suasana dan ia memiliki janji bahwa Paris Saint-Germain akan membangun tim yang hebat."

Sang agen menekankan bahwa Neymar memiliki level yang cukup untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or sepanjang karier sepak bolanya, di mana ia berkata: "Seandainya Neymar bermain di Real Madrid, ia pasti memenangkan Ballon d'Or. Saya tidak memiliki keraguan sama sekali."