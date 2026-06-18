Afrika Selatan mengungguli Mesir dan Tunisia dalam daftar bersejarah Piala Dunia

Tim nasional Afrika Selatan naik ke peringkat kedua dalam daftar tim-tim Afrika yang paling sering mendapatkan tendangan penalti dalam sejarah Piala Dunia, hari Kamis ini.

Afrika Selatan mencetak gol penyama kedudukan (1-1) melawan Republik Ceko melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Tebohu Mokwena pada menit ke-83, dalam pertandingan putaran kedua Grup A Piala Dunia 2026.

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Dengan demikian, timnas “Bafana Bafana” menambah koleksi penalti mereka menjadi 3 tendangan penalti sepanjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, sehingga menempati posisi kedua sendirian di belakang Ghana yang memimpin di Afrika dengan 6 tendangan penalti, menurut situs “stats foot” Prancis.

Mesir, Pantai Gading, Nigeria, Senegal, dan Tunisia berada di peringkat kedua, masing-masing dengan dua tendangan penalti, sementara Aljazair memiliki satu tendangan penalti.

Dengan hasil ini, Afrika Selatan meraih satu poin pertamanya di grup tersebut, namun tetap berada di posisi terbawah klasemen karena selisih gol di belakang Republik Ceko. Afrika Selatan harus menang atas Korea Selatan pada pertandingan ketiga untuk mempertahankan peluangnya tetap bertahan di Piala Dunia.



