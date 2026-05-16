Afellay hengkang dari PSV setelah berselisih dengan Bosz

Ibrahim Afellay telah meninggalkan PSV setelah hanya setengah tahun, demikian dikonfirmasi oleh juara nasional tersebut melalui saluran resmi. Asisten pelatih tersebut memiliki perbedaan pandangan dengan pelatih kepala Peter Bosz mengenai perannya dalam staf teknis, sehingga diputuskan untuk mengakhiri kerja sama tersebut dengan segera.

Mantan pemain internasional ini ingin lebih banyak memimpin sesi latihan dalam praktik sehari-hari dan terlibat lebih aktif dalam pengisian materi di lapangan. Namun, tidak tercapai kesepakatan mengenai hal tersebut dengan Bosz, yang sejak kedatangannya di Eindhoven sangat teguh pada cara kerjanya sendiri dan pembagian tugas di dalam staf.

“Pertama-tama, ini bukan perpisahan, melainkan sampai jumpa,” kata Afellay dalam siaran pers. “Setelah beberapa pembicaraan yang baik dengan manajemen dan Peter Bosz, saya menerima tantangan ini pada awal tahun ini dengan penuh energi dan antusiasme, tetapi kenyataannya ternyata berbeda dari yang saya bayangkan.”

“Misalnya, saya ingin lebih sering memimpin bagian-bagian dari metode latihan dan meninggalkan jejak saya lebih banyak. Kami telah membahas hal itu. Di situ kami berbeda pendapat dan itu sama sekali tidak masalah, hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup. Tidak lebih, tidak kurang.”

“Klub juga telah beberapa kali mencoba meyakinkan saya untuk berubah pikiran, dan saya sangat menghargai itu, tetapi saya tetap pada pilihan awal saya. Saya ingin menekankan bahwa kami berpisah dengan harmonis dan bahwa saya juga banyak belajar dari cara kerja Peter.”

Afellay mengucapkan selamat tinggal dengan kepala tegak. “Untuk saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas bulan-bulan yang telah berlalu. PSV adalah dan akan tetap menjadi klub saya.”