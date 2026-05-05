ADO Den Haag mengincar striker PSV yang telah mencetak 16 gol musim ini

ADO Den Haag berencana untuk memperkuat skuadnya dengan Jesper Uneken di VriendenLoterij Eredivisie, demikian dilaporkan oleh Eindhovens Dagblad. Penyerang berusia 21 tahun itu diperbolehkan hengkang dari PSV dengan ‘syarat-syarat yang tidak terlalu memberatkan’.

Di Philips Stadion, Uneken masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027. Penyerang muda ini bisa meninggalkan juara bertahan dengan catatan gol yang luar biasa.

Uneken baru bermain selama dua menit di tim utama PSV. Saat debutnya melawan AZ (menang 5-1) pada 2024, ia langsung mencetak gol.

Musim ini, Uneken bermain sebagai pemain pinjaman untuk RKC. Setelah 38 pertandingan resmi, ia telah mencetak 16 gol dan 6 assist.

ADO ingin mengambil alih Uneken dari PSV setelah musim ini. Rik Elfrink melaporkan bahwa penyerang tersebut tidak termasuk dalam rencana masa depan Peter Bosz.

“Diperkirakan PSV masih ingin menerima sejumlah uang yang tidak terlalu besar untuknya dan menyepakati persentase penjualan kembali dengan klub barunya. Jika Uneken tampil bagus, PSV bisa mendapatkan tambahan uang darinya,” tulis Elfrink dalam artikelnya.

Menurut Transfermarkt, Uneken bernilai sekitar 600.000 euro. Jesper adalah putra dari mantan bek Peter Uneken.