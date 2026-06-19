Adik perempuan Ronaldo memicu kontroversi dengan menyerang Bruno

Katia Avero, saudara perempuan Cristiano Ronaldo, bintang Portugal dan Al-Nassr Saudi, memicu kontroversi setelah mendukung sebuah postingan yang mengkritik performa Bruno Fernandes bersama timnas Portugal selama Piala Dunia 2026.

Katia memberikan like dari akun Instagram resminya pada sebuah postingan yang berisi kalimat berikut: “Bruno Fernandes adalah pemain yang sama sekali berbeda saat mengenakan seragam tim nasional.”

Ia menambahkan: “Di saat timnas Portugal sangat membutuhkan seorang pemimpin, dia justru menghilang selama pertandingan dan membiarkan tanggung jawab serta beban ditanggung oleh orang lain.”

Ia melanjutkan: “Dia adalah talenta hebat dan mendapat sorotan media yang luar biasa, tapi di mana ketegasannya di momen-momen krusial?”

Dia menyimpulkan: “Para penggemar mengharapkan seorang pemain luar biasa yang muncul dan menyelamatkan tim saat tekanan semakin tinggi, bukan seseorang yang menghilang dan lenyap saat pertandingan menjadi lebih sengit dan intens.”

Sebelumnya, Katia Avero membela kakaknya, kapten tim nasional Portugal, di tengah kritik pedas yang menghampirinya setelah hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, dalam laga pembuka “Brasil Eropa” di Piala Dunia 2026.

