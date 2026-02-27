Adidas menghidupkan kembali kejayaan Azzurri dengan jersey warisan Italia tahun 1970-an

adidas dan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah memperkenalkan jersey Italia 1970-an yang baru, sebuah koleksi yang terinspirasi dari warisan dan menghormati salah satu dekade paling ikonik dalam sejarah Azzurri.

Mengambil inspirasi dari elemen desain klasik era 1970-an, jersey ini merayakan masa yang membantu membentuk identitas sepak bola Italia di kancah global. Koleksi ini menggabungkan gaya vintage dengan sentuhan modern, menjadikannya barang wajib bagi penggemar Azzurri dan pecinta budaya sepak bola retro.

Kaos Italia 1970-an menampilkan lambang FIGC bersejarah yang digunakan sepanjang dekade tersebut, menonjolkan keaslian vintage. Di atas perisai Tricolore, kata “ITALIA” tertera dalam warna kuning emas yang mencolok, mempertegas tampilan klasik kaos ini.

Di dada kiri, logo adidas Trefoil putih dengan garis hitam melengkapi estetika warisan - sebagai penghormatan terhadap identitas adidas yang mendalam dan daya tarik abadi era keemasan sepak bola.

Pesepak bola Italia legendaris Alessandro Del Piero memperkenalkan jersey tersebut di acara “Unexpected” selama Milan Fashion Week, di mana adidas menggabungkan olahraga, mode, dan budaya dalam presentasi yang unik.

Peluncuran ini menandakan komitmen adidas untuk merayakan sejarah sepak bola di luar lapangan, menghubungkan olahraga dengan momen gaya hidup dan budaya yang lebih luas.

Toko: adidas x Italy 70s Jersey

Kaos Italia 1970-an tersedia mulai hari ini, 27 Februari, di toko-toko adidas, pengecer terpilih, toko FIGC, dan secara online di adidas.co.uk/football-jerseys.

Baik Anda penggemar setia Azzurri atau penggemar mode sepak bola vintage, rilis warisan ini menawarkan potongan klasik dari sejarah sepak bola Italia.