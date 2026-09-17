adidas secara resmi telah merilis jajaran sepatu terbarunya, paket 'Final Rush', yang menyegarkan lini ikonis F50 dan Predator dengan varian warna baru yang berani menjelang musim sepak bola yang baru. Rilisan ini melanjutkan kampanye 'Chaos vs Control' yang sedang diusung brand tersebut, yang mempertemukan kecepatan eksplosif secara langsung dengan presisi taktis.

Menjadi sorotan utama untuk kontrol pemain, Predator Elite FT hadir dengan upper hitam yang sleek, dipadukan Three Stripes putih yang tegas dan detail hijau mint yang mencolok. Dirancang untuk gelandang dan playmaker yang menentukan tempo permainan, Predator terbaru ini memadukan estetika klasik dengan teknologi performa tinggi.

adidas

Sepatu ini dibekali upper mesh NANOSTRIKE+ yang ringan dengan elemen grip terintegrasi, lidah lipat bernuansa nostalgia untuk permukaan tendangan yang bersih, serta outsole STRIKEFRAME yang dipadukan dengan teknologi POWERSPINE untuk memaksimalkan tenaga dan stabilitas saat mengubah momentum pertandingan.

Bagi para penggila kecepatan yang ingin menciptakan kekacauan di sepertiga akhir lapangan, F50 Elite yang diperbarui membalik skenario dengan desain hijau elektrik yang mencolok, garis-garis gelap, aksen kuning, dan sentuhan outsole iridescent yang khas.

adidas

Direkayasa untuk akselerasi murni dan permainan yang sulit ditebak, sepatu ini menggunakan upper FIBERTOUCH yang dipadukan dengan tekstur 3D SPRINTWEB untuk memastikan kontrol bola sepenuhnya pada kecepatan puncak. Di bagian bawah, lidah terowongan CompressionFit mengunci kaki dengan mantap, sementara outsole SPRINTFRAME 360 memberikan traksi eksplosif ke segala arah.

Bersiaplah melihat para pemain elite sepak bola langsung mengenakan paket ini di lapangan, dengan Lamine Yamal dan Ousmane Dembélé memakai F50 untuk melepaskan kecepatan mereka, sementara Jude Bellingham dan Pedri mengenakan Predator untuk mengatur permainan.

adidas

Beli: paket sepatu adidas Final Rush

Paket Final Rush, yang juga mencakup pembaruan warna baru untuk lini F50 Sparkfusion dan Copa, tersedia di adidas dan retailer terpilih.