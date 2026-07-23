Ademi: Liga Champions Bukan Satu-satunya Target Saya bersama Barcelona

Winger asal Jerman, Karim Adeyemi, menunjukkan keinginan yang jelas untuk segera menyatu dengan Barcelona, seraya menegaskan tekadnya untuk membuktikan bahwa keputusan sang pelatih Hansi Flick untuk mendatangkannya adalah keputusan yang tepat.

Dalam sesi perkenalan resminya sebagai pemain baru di skuad Blaugrana, Adeyemi yang berusia 24 tahun mengungkapkan rasa terima kasihnya yang besar atas kesempatan yang diberikan Flick, sembari menekankan keyakinannya pada kemampuannya untuk berpadu dengan rekannya, Lamine Yamal.

Adeyemi berkata, dalam pernyataannya saat konferensi pers perkenalannya sebagai pemain Barca: "Ekspektasinya tinggi, saya datang ke klub terbaik di dunia, dan saya berharap dapat membuktikan kepada pelatih dan para suporter bahwa saya adalah pemain yang layak untuk Barcelona".

Mengenai motivasinya pada fase mendatang, pemain internasional Jerman itu menjelaskan bahwa: "Meraih trofi Liga Champions, meski sangat penting, bukanlah satu-satunya tujuan saya bersama tim Catalan ini".

Ia menambahkan: "Liga Champions adalah turnamen yang sangat penting, tetapi itu bukan satu-satunya tujuan. Di Barcelona setiap pertandingan memiliki artinya, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berkontribusi meraih Liga Champions dan semua gelar yang mungkin diraih".

Pemain anyar itu menegaskan bahwa ia menempatkan kemenangan sebagai prioritas utamanya, tanpa mempedulikan posisi di mana ia akan bermain, baik di sisi kiri yang ditempati Raphinha, maupun di sisi kanan.

Adeyemi menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya tidak peduli di posisi mana saya bermain, saya sudah bermain di semua posisi penyerangan. Saya di sini hanya untuk membantu tim".