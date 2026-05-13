'Ada kekhawatiran besar terkait cara kerja Jordi Cruijff di Ajax'

Jordi Cruijff hanya bekerja di Ajax, demikian dilaporkan Bart Sanders dalam Pantelic Podcast dari FC Afkicken. Ia menyatakan bahwa ada banyak ketidakpuasan terkait kinerja direktur teknis yang baru dilantik tersebut.

Cruijff mengambil alih jabatan direktur teknis Ajax dari Alex Kroes pada bulan Februari. Setelah tiga bulan menjabat, sudah ada beberapa ‘suara yang mengkhawatirkan’ beredar.

“Intinya begini. Cruijff harus mulai bekerja. Apakah kita boleh khawatir? Ya. Harus ada visi jangka panjang di klub ini. Jika Jordi memilih untuk kembali ke Barcelona tahun depan, harus ada sesuatu yang tertinggal,” ia memulai.

“Harus ada struktur untuk jangka panjang. Sekarang kan sudah terdengar cukup banyak ketidakpuasan. Pelatih, pemandu bakat, agen, orang tua, mengenai kinerja Jordi.”

“Terutama tindakan-tindakan sepihaknya itu. Hal ini juga membuat kepergian Marijn Beukers menjadi mengkhawatirkan. Jika Cruijff berencana mendatangkan lima belas pemain dan tiba-tiba dia pergi. Apa yang tersisa?”

“Cruijff dan tangan kanannya, Joël Lara, bahkan belum berkenalan dengan departemen pemandu bakat Ajax. Tidak ada jabat tangan, tidak ada pertemuan, tidak ada apa-apa. Dia bahkan tidak memiliki akses ke basis data.”

“Itu menurut saya aneh. Banyak kerja keras yang telah diinvestasikan di sana. Tidak ada yang dilakukan dengan itu. Bahkan tidak diperiksa apakah itu berguna. Saya memang khawatir soal itu. Para pemandu bakat itu pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari peluang lain. Pelatih juga. Beberapa pelatih di De Toekomst sudah menerima tawaran untuk bekerja di tempat lain,” tutupnya.



