AC Milan Dapat Kabar Baik, Zlatan Ibrahimovic Siap Reuni Lawan Manchester United

Ibrahimovic telah kembali berlatih dan akan masuk skuad Milan dalam partai Liga Europa krusial kontra Man United.

Selain dipanggil timnas Swedia untuk pertama kalinya dalam lima tahun, Zlatan Ibrahimovic mendapat kabar gembira lain pada awal pekan ini.

Pasalnya, Ibrahimovic sudah kembali berlatih dengan skuad AC Milan dan dilaporkan bakal tersedia untuk duel leg kedua babak 16 besar Liga Europa melawan Manchester United pada tengah pekan ini.

Ibrahimovic sudah absen selama lebih dari dua pekan akibat cedera otot adduktor yang dideritanya saat menang 2-1 atas AS Roma pada 28 Februari lalu.

Cedera itu membuat Ibrahimovic tidak bisa bereuni melawan mantan klubnya, Man United, dalam leg pertama di Old Trafford yang berakhir imbang 1-1. Beruntung, reuni tersebut kini terbuka lebar lantaran Ibrahimovic terlihat sudah pulih dari cedera.

Sky Sport Italia mengabarkan, Ibrahimovic menjalani sesi latihan penuh Milan pada Selasa (16/3) ini. Sehari sebelumnya, Ibrahimovic sebetulnya juga telah menjalani sesi latihan meski tidak penuh.

Pendeknya, Ibrahimovic sudah siap untuk dimasukkan pelatih Stefano Pioli ke dalam skuad untuk menghadapi United di San Siro, Jumat (19/3) dini hari WIB.

Bahkan, ada kemungkinan Ibrahimovic diturunkan sejak menit pertama lantaran striker Rafael Leao sedang mengalami masalah pada ototnya. Jika Ibra hanya bisa menjadi pemain cadangan, maka Ante Rebic yang akan dipasang sebagai penyerang tengah.

Selama Ibrahimovic absen, Milan mencatatkan hasil yang kurang memuaskan. Selain hasil imbang kontra United di Old Trafford, Milan meraih hasil campur-campur di Serie A Italia, yakni satu kemenangan (vs Verona), satu hasil imbang (vs Udinese), dan satu kekalahan (vs Napoli).

Rossoneri pun kian tertinggal dari Inter Milan dalam persaingan Scudetto, dengan sudah terpaut sembilan poin dari rival sekotanya itu.

Adapun Ibrahimovic sejauh ini sudah mencetak 16 gol di semua ajang, yang sekaligus menjadikannya sebagai topskor Milan sementara di musim 2020/21.