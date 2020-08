AC Milan & Tottenham Hotspur Kondisikan Transfer Serge Aurier

Ketertarikan kepada bek kanan Hotspur, Serge Aurier (27 tahun), memasuki babak selanjutnya.

Kabar terkini, Milan sudah melakukan negosiasi dengan Spurs terkait nilai transfer Aurier.

Hal itu diungkapkan oleh jurnalis kenamaan Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitannya pada Selasa (4/8) WIB.

