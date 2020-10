RESMI: AC Milan Gaet Jens Petter Hauge Dari Bodo/Glimt

resmi mendatangkan winger belia, Jens Petter Hauge (20 tahun), dari klub Norwegia, Bodo/Glimt.

Hauge direkrut Milan senilai €5 juta. Pemain timnas U-21 Norwegia itu dikontrak hingga Juni 2025. Bersama Rossoneri, ia akan mengenakan nomor punggung 15.

"AC Milan dengan bangga mengumumkan perekrutan permanen Jens Petter Hauge dari FK Bodo/ Glimt," begitu bunyi pernyataan Milan di situs klub, Kamis (1/10).

