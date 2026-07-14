Abu Treika: Saya berharap Argentina lolos ke final Piala Dunia

Mohamed Abu Treika, legenda tim nasional Mesir, berharap tim nasional Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 untuk menghadapi tim nasional Spanyol, yang telah memastikan lolosnya pada Selasa malam.

Timnas Spanyol melaju ke final untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0, sementara pemenang dari pertandingan Argentina melawan Inggris—yang dijadwalkan pada Rabu malam—akan menjadi lawan mereka berikutnya.

Abu Treika mengatakan, setelah pertandingan Spanyol melawan Prancis melalui "BeIN Sports", "Kita telah menyaksikan final antara Spanyol dan Inggris di final Euro 2024 (yang dimenangkan oleh La Roja), dan kini kita ingin menyaksikan final antara Spanyol dan Argentina."

Ia menyoroti bahwa timnas Inggris adalah lawan termudah bagi Spanyol di final, sementara timnas Argentina akan menjadi lawan yang lebih sulit karena kehadiran Lionel Messi.

Abu Treika menjelaskan bahwa timnas Inggris dan Argentina sangat bergantung pada kemampuan individu para pemainnya.

Dia melanjutkan, “Inggris hanya bergantung pada dua pemain, (Harry) Kane dan (Jude) Bellingham. Tim ini mencetak 13 gol, dan duo ini menyumbang 12 di antaranya. Sebaliknya, Argentina adalah (Lionel) Messi.”

Ia pun bertanya, “Siapa di antara keduanya yang akan menjadi penentu kemenangan timnya… duet Kane dan Bellingham atau Messi?”

Baca juga:

Spanyol menyamai rekor bersejarah Italia... Akankah mereka memecahkan rekor tersebut di final Piala Dunia?