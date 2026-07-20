Abu Treika: Rodri bukanlah yang terbaik... dan Argentina = Messi + 10 pemain

Mantan bintang sepak bola Mesir, Mohamed Abu Treika, memicu kontroversi dengan pernyataan tegasnya setelah final Piala Dunia 2026, setelah ia mengkritik pemilihan pemain Spanyol, Rodri, sebagai pemain terbaik turnamen tersebut, sambil menegaskan bahwa Lionel Messi-lah yang lebih layak menerima penghargaan tersebut meskipun Argentina kalah dari Spanyol di pertandingan final.

Abu Treika, dalam analisisnya di saluran "BeIN Sports", mengatakan bahwa Rodri tampil luar biasa sepanjang turnamen, namun ia tidak menganggapnya layak mendapatkan penghargaan pemain terbaik, sambil menambahkan: "Messi adalah yang pertama, kedua, dan ketiga; bagi saya, tidak ada pemain yang mampu menampilkan performa seperti yang ia tunjukkan di turnamen ini."



Mantan legenda Al-Ahly itu melanjutkan pembelaannya terhadap kapten timnas Argentina, menegaskan bahwa Messi memikul beban tim negaranya sepanjang turnamen, sambil berkata: “Argentina adalah Lionel Messi, dan Messi bermain sendirian melawan 10 pemain,” merujuk pada perbedaan besar antara pengaruh kapten Tango itu dengan rekan-rekan setimnya yang lain.

Meskipun membela Messi, Abu Treika menekankan bahwa tim nasional Spanyol pantas meraih gelar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di pertandingan final.

Ia menjelaskan bahwa pepatah terkenal “Final dimenangkan, bukan dimainkan” tidak berlaku untuk final ini, karena tim yang lebih baiklah yang berhasil membawa pulang trofi, sambil menambahkan: “Sepak bola jarang adil, tetapi hari ini adil, karena Spanyol lebih unggul secara fisik, mental, taktis, dan teknis.”

Abu Treika juga memuji generasi saat ini dari tim nasional Spanyol, yang menurutnya merupakan salah satu generasi terbaik dalam sejarah “La Roja”, setelah berhasil menjuarai dua gelar, yaitu Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, sehingga mengulangi prestasi generasi emas yang mendominasi dunia sepak bola antara tahun 2008 dan 2012.

