Abu Treika: Kami ingin berhadapan dengan Messi... dan ada tanda tanya seputar pemain Mesir

Mohamed Abu Treika, mantan bintang tim nasional Mesir, memuji penampilan yang ditunjukkan oleh tim Mesir di Piala Dunia 2026, namun ia menekankan pentingnya mereka mengalahkan Australia agar dapat menghadapi Lionel Messi dan rekan-rekannya.

Timnas Mesir lolos ke babak kedua Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua dalam grup yang juga dihuni oleh Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Tim Arab ini menutup fase grup dengan hasil imbang yang menegangkan melawan Iran dengan skor 1-1, sehingga menempati posisi kedua dengan raihan 5 poin, di belakang Belgia hanya berdasarkan selisih gol.

Timnas Mesir akan menghadapi Australia pada Jumat mendatang di babak kedua, dan jika menang, mereka akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang dari pertandingan antara Argentina dan Cape Verde.

Abu Treika mengatakan melalui saluran “BeIN Sports” setelah pertandingan, “Para pemain harus menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan bersejarah di turnamen ini. Memang benar kami telah mencapai prestasi dengan lolos ke babak kedua, tetapi kami ingin menghadapi Messi.”

Ia menambahkan, “Bertanding melawan Argentina, juara dunia, di babak 16 besar akan menjadi puncak dari usaha para pemain.”

Di sisi lain, Abu Treika meminta Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, untuk memanfaatkan kontribusi Haitham Hassan, pemain Real Oviedo asal Spanyol.

Mantan bintang tersebut mengatakan, “Haitham Hassan tidak bermain sama sekali selama babak penyisihan grup, dan hal ini menimbulkan tanda tanya bagi saya. Hossam Hassan harus mempertimbangkannya, terutama mengingat cedera yang dialami Mohamed Salah.”

Ia menambahkan, “Mengingat adanya cedera di barisan tim nasional, kita mungkin perlu mengubah gaya permainan kita, terutama karena kita telah bermain dengan berbagai taktik dalam pertandingan persahabatan melawan tim-tim besar yang kita hadapi.”

Dia melanjutkan, “Saya yakin Hassan percaya pada kemampuan semua pemain dalam skuad, oleh karena itu dia melakukan banyak rotasi posisi pemain.”

Mengenai banyaknya cedera yang menimpa skuad timnas Mesir, ia mengatakan, “Para pemain Al-Fara’una tidak terbiasa dengan ritme yang begitu cepat ini, kecuali Salah. Saya rasa tiga pertandingan di babak penyisihan grup telah membuat para pemain kelelahan secara fisik.”