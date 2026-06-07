Absennya Lionel Messi sama sekali bukan masalah bagi Argentina

Argentina berada di jalur yang tepat menjelang dimulainya Piala Dunia. Juara dunia bertahan itu berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 2-0 pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Lionel Messi duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam laga persahabatan yang digelar di Texas tersebut.

Pelatih timnas Lionel Scaloni tidak ingin mengambil risiko dengan Messi yang belum sepenuhnya fit, sehingga sang bintang terpaksa menonton dari pinggir lapangan bagaimana rekan-rekannya bermain. Butuh waktu cukup lama sebelum skor dibuka. Lautaro Martínez mencetak gol dari tendangan penalti pada menit ke-37 dalam pertandingan persahabatan tersebut.

Tim Argentina kembali mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai. Giuliano Simeone yang tampil gemilang mencetak gol berkat umpan dari Martínez. Honduras, yang gagal lolos ke Piala Dunia, tidak mampu membuat pertandingan ini sedikit pun menegangkan di sisa waktu pertandingan persahabatan tersebut.

Scaloni memilih mantan pemain Ajax, Nicolás Tagliafico dan Lisandro Martínez, di lini pertahanannya. Tagliafico tetap di ruang ganti saat jeda. Martínez mendapat waktu bermain selama satu jam dari pelatih timnas Argentina.

Argentina akan bertanding sekali lagi sebelum Piala Dunia dimulai. Pada malam hari Rabu hingga Kamis, Islandia akan menjadi lawan juara dunia tiga kali tersebut, yang memenangkan Piala Dunia sebelumnya setelah menunggu selama 36 tahun.

Juara dunia bertahan akan membuka fase grup Piala Dunia pada 17 Juni melawan Aljazair, yang menang 0-1 atas Belanda dalam pertandingan perpisahan. Austria akan menjadi lawan berikutnya pada 22 Juni, dengan pertandingan penutup melawan Yordania pada 28 Juni.