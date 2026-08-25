Absen baru yang memicu kekhawatiran di Real Madrid

Tanda tanya kembali muncul terkait kondisi gelandang Real Madrid asal Prancis, Aurelien Tchouameni, mengenai keikutsertaannya dalam pertandingan mendatang melawan Real Sociedad, setelah ia absen dari latihan bersama tim hari ini, sebagai persiapan menghadapi laga yang akan menjadi pertandingan pertama Los Blancos di kandangnya sendiri, Stadion Santiago Bernabeu, pada musim ini.

Tchouameni sebelumnya telah pulih dari cedera ringan yang dialaminya pekan lalu, yang memungkinkannya kembali berlatih bersama rekan-rekannya jelang laga pembuka Real Madrid di Liga Spanyol melawan Espanyol. Namun, pelatih Jose Mourinho menilai bahwa pemain Prancis itu belum sepenuhnya memulihkan kesiapan fisik dan teknisnya, sehingga memutuskan untuk membiarkannya tetap di Madrid dan tidak memasukkannya ke dalam daftar pertandingan.

Tchouameni kembali berlatih kemarin, di mana ia mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya yang lain, tetapi ketidakhadirannya dari latihan bersama tim hari ini menambah keraguan mengenai kesiapannya untuk tampil melawan Real Sociedad.

Data terkini mengindikasikan bahwa Tchouameni kemungkinan akan absen dari daftar pemain Real Madrid untuk laga ini untuk kali kedua secara beruntun, mengingat ia belum mencapai kesiapan yang dibutuhkan untuk tampil dalam pertandingan resmi, sebagaimana diberitakan surat kabar Spanyol "Marca".

Tchouameni bukan satu-satunya pemain yang tidak dapat memperkuat Real Madrid saat ini, sebab Endrick, Eder Militao, Ferland Mendy, Thiago, Rodrygo, dan Asensio masih menjalani berbagai tahap program pemulihan dari cedera.

Para pemain yang cedera diperkirakan akan melanjutkan program rehabilitasi mereka dalam beberapa hari ke depan, di saat Real Madrid tengah bersiap menjalani pertandingan pertamanya musim ini di Stadion Santiago Bernabeu, di tengah sejumlah absensi yang berpengaruh di skuad tim.