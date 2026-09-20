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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Abou Trika kepada Mourinho dan Simeone: Cukup basa-basinya, keluarkan Vinicius dan Giuliano dari derby

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Vinicius Junior
G. Simeone
M. Aboutreika
Spanyol
Brasil
Argentina
Mesir

Babak pertama tanpa peluang nyata

   Mohamed Aboutrika, mantan bintang Al Ahly Mesir, melontarkan kritik keras terhadap Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, dan Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, di sela-sela jeda pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Minggu ini, dalam laga pekan ketujuh Liga.

Babak pertama berakhir dengan hasil imbang tanpa gol, di tengah kerasnya permainan, benturan, dan kontroversi wasit yang besar, tanpa adanya peluang berbahaya ke kedua gawang.

Dalam analisisnya terhadap pertandingan di saluran "beIN Sports", Aboutrika berkata: "Mourinho dan Simeone berkompromi dalam susunan pemain, dan di babak kedua siapa yang melepaskan kompromi itu akan menang."

Ia menambahkan: "Simeone harus segera menarik keluar putranya (Giuliano) karena ia tidak memberikan apa-apa, dan jika Atletico ingin menang maka ia harus menggantinya."

Ia melanjutkan: "Mourinho juga berkompromi dengan Vinicius, ia harus menariknya keluar jika ingin menang, dan ada pemain di bangku cadangan yang layak bermain seperti Bernardo Silva."

Ia menyambung: "Kedua tim tidak menyajikan sepak bola yang sesungguhnya. Mana peluangnya? Kita ingin peluang yang nyata, dan jika aku memilih momen-momen, maka itu adalah momen-momen wasit, wasit pergi ke layar teknologi video, tapi tidak mengeluarkan kartu merah, mengapa ia melakukan itu?"

Aboutrika melengkapi: "Real Madrid dan Atletico terpengaruh oleh sepak bola indah yang disajikan Barcelona dalam pertandingan-pertandingannya, tetapi kita ingin sepak bola yang layak untuk sebuah derby."

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