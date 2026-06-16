Abdulilah Al-Omari: Kami pantas menang atas Uruguay

Abdulilah Al-Omari, bek tim nasional Arab Saudi, menegaskan bahwa "Al-Akhdar" pantas meraih kemenangan atas Uruguay dalam pertandingan mereka di Piala Dunia 2026.

Al-Omari mencetak satu-satunya gol Arab Saudi dalam hasil imbang 1-1 melawan Uruguay, dini hari Selasa ini, di Stadion Hard Rock di Miami, AS, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Al-Omari mengatakan dalam wawancara dengan saluran "BeIN Sports" Qatar setelah pertandingan: "Hasil imbang ini positif. Namun, kami ingin meraih tiga poin, kami pantas menang, tapi alhamdulillah bagaimanapun juga."

Dia menambahkan: "Saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya saat mencetak gol, terutama karena ini terjadi di Piala Dunia, dan saya berharap yang berikutnya akan lebih baik."

Perlu dicatat bahwa Al-Omari menjadi pemain Saudi kesepuluh yang mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah, serta menjadi bek pertama yang berhasil mencetak gol untuk "Al-Akhdar" di ajang tersebut.