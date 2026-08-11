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Zamalek-SC-vs-USM-Alger-Final-MatchAFP

Diterjemahkan oleh

Abdallah El Said Minta Kontraknya Diputus, Zamalek Beri Jawaban

Zamalek SC vs Al Ittihad Alexandria
Zamalek SC
Al Ittihad Alexandria
Premier League
A. El Said
Mesir

Pukulan bagi Benteng Putih

Abdallah El-Said, pemain Zamalek, telah memutuskan sikapnya soal kelanjutan bersama tim berjuluk benteng putih itu, di tengah krisis tunggakan pembayaran hak finansial dan ketidakhadirannya secara rutin dalam latihan tim selama periode terakhir.

Abdel Hadi Mohamed, agen Abdallah El-Said, mengungkapkan bahwa sang pemain meminta pemutusan kontraknya dengan Zamalek secara damai, di samping penjadwalan tunggakan hak finansialnya, permintaan yang telah disetujui oleh dewan direksi klub.

Agen pemain itu mengatakan dalam pernyataan khusus kepada surat kabar El-Watan Mesir: "Dua hari lalu kami meminta pemutusan kontrak Abdallah El-Said dengan Zamalek dan penjadwalan tunggakan hak finansialnya, dan dewan direksi menyetujui permintaan kami. Kami berterima kasih atas respons mereka."

Ia menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan mengenai mekanisme penanganan tunggakan pembayaran, di samping kesepakatan untuk mengakhiri kontrak secara damai antara pemain dan klub.

Keputusan Abdallah El-Said datang setelah ia tidak memperoleh tunggakan hak finansialnya, yang menyebabkan ketidakhadirannya dari latihan Zamalek dan ketidakteraturannya dalam program persiapan musim baru.

Premier League
Zamalek SC crest
Zamalek SC
ZAM
Al Ittihad Alexandria crest
Al Ittihad Alexandria
ALI

Nilai tunggakan hak pemain di Zamalek mencapai sekitar 8 juta pound, sebelum negosiasi terakhir antara kedua belah pihak berhasil mencapai formula kesepakatan mengenai cara pelunasan dan penjadwalannya.

Zamalek dan Abdallah El-Said diperkirakan akan menyelesaikan prosedur resmi terkait pemutusan kontrak dan penjadwalan hak finansial dalam waktu dekat, sehingga perjalanan sang pemain bersama tim putih itu pun berakhir.

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