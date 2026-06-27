9 perubahan... Susunan pemain Argentina yang diperkirakan saat menghadapi Yordania

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, telah hampir memastikan susunan pemainnya untuk menghadapi Yordania, yang dijadwalkan besok pagi, Minggu, waktu Greenwich, pada pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Kapten Lionel Messi tidak akan masuk dalam susunan pemain inti dan akan diberi waktu istirahat sebelum babak gugur dimulai, namun ia mungkin akan diturunkan dari bangku cadangan, sementara Julian Alvarez dan Lautaro Martinez akan memimpin lini serang.

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Menurut jaringan "TyCS Sports" Argentina, tim Tango diperkirakan akan turun ke lapangan dengan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez.

Barisan pertahanan: Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, dan Gonzalo Montiel (atau Giuliano Simeone).

Lini tengah: Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, dan Nico Baz.

Lini serang: Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez.

Berdasarkan prediksi ini, tidak hanya Messi yang akan diistirahatkan di awal pertandingan, tetapi Scaloni juga akan melakukan rotasi besar-besaran, yang mencakup semua pemain yang menjadi starter dalam pertandingan terakhir melawan Austria (2-0), mungkin kecuali kiper Emiliano Martínez dan penyerang Lautaro Martínez.

Argentina telah memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai pemuncak Grup 10, dan telah mengetahui lawan berikutnya, yaitu Cape Verde yang finis sebagai runner-up di belakang Spanyol di Grup 8.

Sementara itu, Yordania secara resmi tersingkir dari turnamen ini, karena berada di posisi terbawah Grup 10 tanpa mengumpulkan poin, setelah mengalami dua kekalahan melawan Austria (3-1) dan Aljazair (2-1).



