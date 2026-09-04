Valencia mengawali musim ini dengan penampilan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukungnya, karena hanya meraih satu poin dalam 3 laga di Liga Spanyol, setelah kalah dari Deportivo La Coruna dan Real Betis, serta bermain imbang melawan Celta Vigo.

Selain itu, tampaknya situasi Valencia bisa semakin memburuk, ketika Barcelona hadir sebagai tamu berat di Stadion Mestalla, lusa nanti pada hari Minggu, dalam jornada keempat La Liga.

Barcelona meraih kemenangan-kemenangan meyakinkan dalam tiga pertandingan pertamanya, yang berarti bisa menjadi awal yang buruk bagi Valencia, dengan hanya meraih satu poin dari total 12 poin yang mungkin diraih.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Valencia akan menjamu sang juara bertahan dalam dua musim terakhir, di tengah daftar panjang pemain yang cedera, di mana absennya 6 pemain telah dipastikan, sementara 3 pemain lainnya masih diragukan.

Pelatih Carlos Corberan tidak akan bisa mengandalkan Copete, yang mengalami cedera meniskus, Umar Sadiq, yang mengalami robekan pada tendon lutut, Sergi Canos, yang mengalami robekan ligamen anterior, Jesus Vazquez, yang mengalami keseleo pada pergelangan kaki kanannya, Guido Rodriguez, yang cedera pada otot paha depan, serta Diego Lopez, yang akan absen dalam waktu lama akibat cedera robekan ligamen anterior lainnya.

Bahkan, tingkat keseriusan situasi ini semakin bertambah, mengingat bahwa 3 pemain lainnya masih menyelimuti keraguan seputar keikutsertaan mereka, dan hal itu bisa memaksa Carlos Corberan untuk melakukan lebih banyak perubahan pada susunan pemain utamanya yang biasa.

Yang paling utama di antara mereka adalah Foulquier, yang tampaknya sulit untuk kembali setelah periode absen, di samping Luis Rioja, yang mengalami nyeri pada otot paha depan, serta Cenk Ozkacar, yang merasakan nyeri pada pergelangan kaki, dan ketiganya bisa saja gagal masuk dalam daftar tim yang dipanggil untuk pertandingan tersebut.

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