9 kartu yang merusak suasana Derby Katalonia

Barcelona berhasil memenangkan Derby Katalonia melawan tetangganya, Espanyol, dengan skor 4-1 pada pekan ke-31 La Liga.

Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit Hernández Hernández, yang mendapat penilaian (5 dari 10) dari situs "Archivo Far", yang khusus mengulas keputusan wasit.

"Hernández memilih gaya wasit yang sangat teliti, di mana ia menghitung semua kontak fisik," jelas situs tersebut.

"Archivo VAR" mencatat bahwa Hernández tidak melakukan kesalahan fatal, namun ia terlalu dominan dan berpengaruh di lapangan.

Wasit tersebut mengeluarkan 9 kartu kuning dalam pertandingan yang tidak memerlukan jumlah sebanyak itu, terutama di babak pertama, di mana ia bisa saja tidak mengeluarkan setidaknya dua kartu.

Selain gol yang dianulir karena offside—yang pada pandangan pertama tampak di ambang batas—pertandingan berlangsung tanpa insiden kontroversial yang dapat memengaruhi penilaian kinerja Hernandez.

