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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

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9 gol dalam comeback gila Chelsea melawan Leeds United

Chelsea vs Leeds United
Chelsea
Leeds United
Carabao Cup
Chelsea vs Hull City
Hull City
Premier League
Inggris

Chelsea bangkit dengan kuat di babak kedua

Chelsea meraih kemenangan dramatis atas tamunya Leeds United dengan skor (6-3), hari Rabu ini, pada babak ketiga Piala Liga Sepak Bola Inggris, setelah pertandingan yang menyaksikan banyak perubahan skor di Stadion Stamford Bridge.

Leeds membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui Tarik Muharemovic, sebelum Brenden Aaronson menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-48, sehingga Chelsea — yang memulai laga dengan susunan pemain yang didominasi para cadangan — mendapati dirinya menghadapi tugas berat pada awal babak kedua.

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Namun, respons Chelsea datang dengan cepat, ketika pergantian yang dilakukan pelatih Xabi Alonso pada awal babak kedua membuahkan hasil, saat ia memasukkan Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer, dan Pedro Neto.

Palmer mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan dari titik penalti pada menit ke-53, kemudian pemain yang sama kembali hanya dua menit setelahnya untuk mencetak gol penyeimbang (2-2). Kebangkitan itu lengkap pada menit ke-60, ketika Pedro Neto mencetak gol ketiga Chelsea, sebelum Danny Welbeck menambah gol keempat pada menit ke-65.

Tim tamu tidak lama menikmati gol yang memperkecil ketertinggalan (4-3) melalui Dominic Calvert-Lewin, karena Valentin Barco mengembalikan selisih menjadi dua gol pada menit ke-80 dengan mencetak gol kelima Chelsea, sebelum Danny Welbeck menutup enam gol pada menit ke-90+4, mencetak gol keduanya dalam laga tersebut.

Chelsea sebelumnya melaju ke babak ketiga Piala Liga setelah mengalahkan Luton Town (2-0), sementara Leeds lolos ke babak yang sama dengan kemenangannya atas Nottingham Forest dengan skor yang sama.

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