Timnas bola tangan putri junior Mesir menorehkan lembaran emas baru dalam catatan Kejuaraan Dunia yang saat ini digelar di tanah Rumania, setelah memastikan diri sebagai pemuncak grupnya dengan nilai sempurna di tengah pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Firaun bola tangan" menutup perjalanan mereka di babak pertama dengan penampilan menyerang yang memukau menghadapi Fiji, di mana laga tersebut berakhir dengan skor yang belum pernah terjadi sebelumnya (83-17), dalam pertandingan yang menyaksikan pemecahan rekor gol terbanyak yang dicetak dalam satu pertandingan sepanjang sejarah kejuaraan dunia.

Pencapaian luar biasa ini tidak datang begitu saja, melainkan menjadi puncak dari perjalanan yang ideal yang dimulai timnas Mesir, yang terdiri dari pemain kelahiran 2008, dengan kemenangan berharga atas Kroasia 27-24, sebelum memperkuat posisinya dengan melewati rintangan sulit Prancis dengan skor sama 29-24, sehingga menutup babak penyisihan dengan nilai sempurna 9 poin.

Berbagai pencapaian ini memiliki arti yang berlipat ganda karena timnas Mesir berhasil mendominasi sebuah grup yang disebut sebagai yang tersulit di kejuaraan ini, hingga para pengamat dan pakar menjulukinya "grup neraka", mengingat grup ini menampung tim-tim ternama yang dipimpin oleh Prancis dan Kroasia.

Dengan penampilan luar biasa ini, para pemain junior Mesir memastikan tiket lolos ke babak utama kejuaraan dengan penuh kelayakan, membawa serta momentum moral yang luar biasa besar dan rekor dunia baru yang ditambahkan ke dalam catatan bola tangan Mesir, sebagai pertanda menjanjikan akan kekuatan generasi muda yang sedang naik daun dan kemampuannya bersaing dengan raksasa-raksasa Benua Eropa.