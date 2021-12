8 Besar Liga 2 2021 Digelar Dengan Penonton

PSSI berencana menggelar babak delapan besar Liga 2 2021 dengan kehadiran suporter di stadion. Fase ini akan digelar pada medio Desember, dengan dua kota dipilih sebagai venue pelaksanaan.

Stadion Wibawa Mukti di Cikarang, dan Stadion Pakansari, di Kabupaten Bogor, disebut bakal jadi tuan rumah fase 8 besar Liga 2 musim ini. Grup X dan Y pun sudah ditetapkan, dengan peserta tim terbaik dari fase awal grup.

Rencana federasi dan pemerintah untuk menggelar pertandingan sepakbola dengan suporter di stadion memang sudah terucap sejak beberapa bulan lalu. Namun, mereka terus menggodok formula yang pas supaya tetap aman dan lancar pelaksanaannya.

Bagaimana pun, kehadiran suporter pada babak 8 besar ini masih bersifat uji coba. "Karena ini sifatnya uji coba, maka yang akan hadir sifatnya masih undangan. Ini juga untuk persiapan seri empat Liga 1 di Pulau Bali yang juga ada penonton,’’ kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan seusai bertemu dengan Menpora Zainudin Amali, hari ini.

Dalam uji coba dengan penonton ini yang akan hadir adalah suporter dengan kuota sebanyak 100 orang per klub, pejabat pusat & daerah, sponsor dan partner klub dengan kuota sebanyak 10 orang per sponsor.

Kemudian title sponsor, co sponsor dan official sponsor LIB dengan kuota sebanyak 50 orang per sponsor, official broadcast partner dengan kuota sebanyak 10 orang per partner.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

“Kami baru saja membahas tentang persiapan kompetisi sepakbola yang akan dimulai dengan penonton. Karena ini merupakan tahap awal, maka akan dilakukan uji coba terlebih dahulu,” kata Menpora Amali.

“Yang kita lakukan hari ini adalah diskusi persiapan, nanti beberapa hari ke depan saya akan mengundang lagi rapat dari pihak Kepolisian, BNPB, Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan. Dan tentu kita koordinasikan dengan penanggung jawab PPKM wilayah Jawa dan Bali karena ini dilakukan di pulau Jawa,” jelasnya.