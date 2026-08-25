Salah satu penyerang Chelsea semakin dekat untuk berganti tujuan sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup, dalam sebuah kesepakatan yang bisa membawanya pindah ke rival langsung di Liga Primer Inggris.

Aston Villa tengah berpacu dengan waktu untuk memperkuat skuad mereka, dan penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, berada di puncak daftar prioritasnya.

Hari-hari terakhir bursa transfer musim panas diperkirakan akan penuh dengan berbagai peristiwa, tetapi situasinya tampak lebih rumit bagi sejumlah klub, terutama Aston Villa.

Persoalannya tidak hanya sebatas hengkangnya banyak pemain dari tim, tetapi sebagian besar kepindahan tersebut terjadi dalam beberapa pekan terakhir, sehingga menyisakan waktu yang sangat terbatas bagi klub untuk mencari pengganti para pemain yang pergi.

Kekalahan telak dengan skor 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka Liga Primer Inggris semakin menambah tekanan pada manajemen Aston Villa, dan menegaskan kebutuhan untuk memperkuat tim dengan cepat.

Chelsea Mendekati Kesepakatan Menjual Jackson

Menurut situs CaughtOffside, prioritas Aston Villa saat ini adalah mendatangkan seorang penyerang untuk menggantikan Ollie Watkins, yang mendesak untuk pindah ke Liga Arab Saudi.

Klub tersebut sebelumnya telah mengajukan tawaran untuk merekrut Jean-Philippe Mateta, penyerang Crystal Palace, tetapi tawaran itu ditolak. Meski demikian, pemain asal Prancis itu tampaknya menjadi pilihan alternatif bagi Aston Villa dan bukan target utama mereka.

Santi Aouna, jurnalis "Foot Mercato", melaporkan siang ini bahwa tim asuhan pelatih Unai Emery telah mengajukan tawaran senilai 70 juta euro untuk merekrut Nicolas Jackson dari Chelsea, yang kini "hampir" menyetujui tawaran tersebut.

Aouna menyebutkan bahwa kedua belah pihak masih harus mencapai kesepakatan terkait kontrak pemain dan syarat-syarat pribadinya, tetapi Aston Villa saat ini memiliki ruang yang cukup dalam struktur gaji yang memungkinkan penyelesaian kesepakatan ini.









Jackson diperkirakan bersemangat untuk kembali bekerja sama dengan Unai Emery, yang memberinya kesempatan pertama bersama tim utama saat berkiprah di Villarreal.

Kesepakatan ini tampak masuk akal bagi semua pihak, dan negosiasi diperkirakan akan berkembang dengan cepat dalam waktu dekat, demi kepentingan Chelsea, Aston Villa, dan pemain itu sendiri.

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