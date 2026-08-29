Sesi latihan Real Madrid, Sabtu hari ini, sebagai persiapan menghadapi Malaga besok Minggu dalam lanjutan pekan ketiga Liga Spanyol, diwarnai absennya sejumlah pemain yang mengalami cedera.

Daftar pemain yang absen mencakup: Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Rodrygo, dan Endrick.

Baca Juga

Video: Awal yang Menggila, Es-Seybari Torehkan Dua Kontribusi di Penampilan Perdananya di Bundesliga

Sebelum Bursa Transfer Berakhir, Newcastle Kaji Kontrak dengan Bintang Maroko

Ketujuh pemain tersebut melanjutkan program pemulihan masing-masing. Eder Militao dan Endrick berlatih di lapangan yang berdampingan dengan lapangan latihan utama, di mana keduanya menjalani berbagai latihan fisik sebelum beralih ke latihan dengan bola.

Mengenai absennya Tchouameni, jurnalis di radio "Cope" Spanyol, Arancha Rodriguez, mengatakan: "Mourinho sudah menjelaskan perkara ini dengan baik beberapa hari lalu. Tchouameni ingin bermain sekarang, tetapi tim pelatih lebih memilih pemulihannya secara menyeluruh. Saya juga ingin mengingatkan bahwa ia memperpanjang kontraknya pada awal musim panas."

Real Madrid akan menjamu Malaga di Stadion Santiago Bernabeu, besok Minggu, dalam lanjutan pekan ketiga Liga Spanyol, setelah meraih kemenangan dalam dua laga pertamanya melawan Espanyol (2-1) dan Real Sociedad (4-1).

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".



