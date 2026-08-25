Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar resmi kedua tim untuk musim ini, sebagai persiapan menghadapi Real Sociedad, besok Rabu, di LaLiga.

Daftar tersebut menunjukkan berlanjutnya absennya duet Tchouameni dan Endrick akibat mengalami sejumlah masalah fisik yang berbeda, sementara pelatih melengkapi panggilannya dengan tiga pemain dari kelompok usia muda, yaitu Mario Rivas, Sistero, dan Alexis Seria.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Tchouameni mengalami nyeri yang terus-menerus sejak kepulangannya dari liburan yang ia dapatkan seusai Piala Dunia, di mana ia hanya memperoleh sedikit kesempatan untuk tampil bersama rekan-rekannya, dan ia kembali berada di luar perhitungan pada pertandingan mendatang Los Blancos.

Sementara itu, penyerang Endrick menjalani program khusus untuk menghindari masalah fisik sepanjang musim, karena klub ingin menghindari terulangnya skenario musim lalu selama masa peminjamannya ke Lyon, ketika ia terpaksa berhenti dalam beberapa kesempatan akibat masalah otot.

Masalah pada tulang kaki menyebabkan bek Raul Asencio dicoret dari daftar, cedera yang diungkap surat kabar Marca kemarin, dan nyeri yang dialami bek asal Kepulauan Canary itu mungkin memaksanya untuk menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan.

Bergabung dalam daftar pemain yang absen pada pertandingan besok adalah Militao, Mendy, Rodrygo, dan Thiago Pitarch, sehingga total pemain yang absen mencapai tujuh orang pada pertandingan kedua Liga Spanyol.

Daftar Real Madrid untuk pertandingan melawan Real Sociedad mencakup nama-nama berikut:

Penjaga gawang: Courtois, Lunin, dan Sergio Mestre.

Lini belakang: Huijsen, Trent, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries, dan Mario Rivas.

Lini tengah: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Guler, Bernardo Silva, Sistero, dan Alexis Seria.

Lini depan: Vinicius Junior, Mbappe, Espi, Diaz, dan Yan Diomande.



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