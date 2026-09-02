Bintang Napoli asal Skotlandia, Scott McTominay, memuji mantan pelatihnya asal Portugal, Jose Mourinho.

McTominay sebelumnya pernah bermain di bawah asuhan Mourinho di Manchester United, sementara pelatih asal Portugal itu kini menangani Real Madrid.

McTominay berkata dalam wawancara dengan surat kabar Corriere della Sera, "Jika Mourinho menghubungi saya untuk pergi ke Real Madrid? Jika itu terjadi, saya akan memikirkannya."

Ia menambahkan, "Saya tidak khawatir menjalani operasi jantung, itu masalah yang harus saya hadapi."

Ia menegaskan, "Inter Milan tidak lebih kuat dari Napoli, kami sudah pernah mengalahkan mereka sebelumnya, jadi saya tidak melihat alasan yang mencegah kami melakukannya lagi."

Ia melanjutkan, "Mungkin karena Inter memiliki daftar pemain yang lebih kuat? Tidak. Saya tidak akan pernah duduk di sini untuk mengatakan bahwa yang lain lebih baik dari kami, atau bahwa mereka memiliki pemain yang lebih kuat, karena bukan begitu cara saya memandang sepak bola. Mengakui hal semacam itu akan menjadi tanda kelemahan."

Ia mengomentari, "Dari Conte ke Allegri, apa yang berubah? Keduanya adalah pelatih yang berbeda. Conte sangat fokus pada sisi taktik, dan kami banyak berlatih. Saya menjalani dua tahun yang luar biasa bersamanya. Ia pelatih yang luar biasa dan tidak berhenti meraih kemenangan."

McTominay menyoroti, "Hanya waktu yang akan memberi tahu kami bagaimana keadaan akan berjalan bersama pelatih baru, tetapi sejauh ini ia orang yang baik dan memiliki ide-ide taktik yang bagus. Kami hanya membutuhkan waktu untuk menerapkannya dan bermain sedikit lebih baik."

Ia menutup, "Untuk saat ini, kami ingin melanjutkan perjalanan kami di Liga Champions Eropa, karena hal itu sangat penting bagi kami."

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