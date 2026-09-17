Segala perhatian akan tertuju pada hari Minggu mendatang, ke Stadion Wanda Metropolitano, tempat berlangsungnya Derby Madrid antara Real Madrid dan Atletico Madrid, dalam sebuah laga panas di Liga Spanyol.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pertandingan itu akan menyaksikan duel yang dinanti-nantikan antara pelatih Atletico asal Argentina, Diego Simeone, dan direktur teknik Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, di luar lapangan.

Kenyataannya, meskipun keduanya telah berada di puncak selama bertahun-tahun, mereka belum pernah saling berhadapan sejak tahun 2014, ketika sang pelatih Portugal itu melatih Chelsea, dan sang pelatih Argentina mengalahkannya di semifinal Liga Champions Eropa sebelum mencapai partai final besar di Lisbon, yang kalah dari Real Madrid di babak tambahan.

Sejak saat itu, Mourinho menangani lima klub (Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce, dan Benfica) dan tidak pernah lagi bertemu Simeone, yang tentu saja tetap bertahan di Atletico Madrid.

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Karena itu, meskipun sekilas hal ini mungkin tampak mengejutkan, kedua pelatih tersebut hanya pernah bertemu 6 kali, di mana pelatih Portugal itu meraih tiga kemenangan (semuanya bersama Real Madrid), satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Yang paling terkenal dari pertandingan-pertandingan ini tentu saja adalah final Copa del Rey yang dimenangkan Atletico Madrid di Stadion Santiago Bernabeu pada tahun 2013, tahun terakhir Mourinho bersama Real Madrid pada era sebelumnya, yang menandai berakhirnya 14 tahun kegagalan Atletico untuk menang di laga-laga derby.

Setelah 13 tahun berlalu sejak final piala itu, dan 12 tahun sejak pertemuan terakhir mereka, Jose Mourinho dan Simeone akan kembali bertemu di Stadion Wanda Metropolitano dalam duel pertama mereka tahun ini.

Dan ini adalah salah satu dari hanya dua pertandingan yang dipastikan, sebab laga leg kedua di Stadion Santiago Bernabeu masih dijadwalkan pada Maret.

Namun sepak bola tidak dapat diprediksi, dan dengan kembalinya Mourinho melatih Real Madrid, peluang duel yang dinanti-nantikan itu semakin meningkat, sebab mereka bisa saja bertemu di Copa del Rey, Piala Super Spanyol, dan Liga Champions Eropa.