50 % tidak cukup!.. Jerman menanti keputusan penting Klopp

Tampaknya Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) telah menentukan arahnya, namun belum mengambil keputusan akhir. Di balik layar, upaya gencar dilakukan untuk meyakinkan Jürgen Klopp agar memimpin tim nasional Jerman, dalam kesepakatan yang berpotensi mengembalikan salah satu pelatih Jerman terkemuka ke panggung utama. Namun, kontraknya dengan grup “Red Bull” masih menjadi hambatan terbesar dalam penyelesaian kesepakatan tersebut.

Hans-Joachim Watzke, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, mengungkapkan bahwa federasi tersebut bersiap untuk terbang ke Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan guna melakukan pembicaraan dengan Jürgen Klopp, yang memimpin daftar calon pelatih tim nasional Jerman sebagai pengganti Julian Nagelsmann.

Dalam pernyataannya kepada Saluran Kedua Jerman yang dikutip oleh surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi, Fatske mengatakan: "Benar bahwa kami berencana bepergian ke Amerika Serikat dalam waktu dekat, dan kami akan menentukan tujuan akhir kami dalam beberapa hari ke depan, karena hal ini juga bergantung pada Jürgen Klopp."

Surat kabar "Bild" Jerman sebelumnya melaporkan bahwa pertemuan krusial tersebut akan digelar di Kota New York, di mana Ketua Federasi Sepak Bola Jerman, Bernd Neuendorf, bersama Fatske, berencana melakukan perjalanan rahasia untuk bernegosiasi dengan Klopp, yang saat ini bekerja sebagai analis televisi selama ajang Piala Dunia dan tinggal di New York.

Fatske menjelaskan bahwa hambatan terbesar dalam penyelesaian kesepakatan ini adalah ikatan Klopp dengan kontrak bersama Grup “Red Bull”, dengan mengatakan: “Ada lebih dari satu hambatan, tetapi yang terpenting adalah Jürgen Klopp terikat kontrak; ia adalah karyawan Grup ‘Red Bull’.”

Kontrak Klopp dengan “Red Bull” berlaku hingga tahun 2029, di mana ia menjabat sebagai Presiden Sepak Bola Global di grup tersebut. Menurut laporan “Bild”, hingga saat ini belum ada negosiasi resmi yang dimulai antara Federasi Sepak Bola Jerman dan “Red Bull”, karena Klopp diperkirakan akan terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan CEO grup tersebut, Oliver Mintzlaff, yang juga akan bertolak ke New York dalam beberapa hari ke depan.

Meskipun ada kerumitan ini, Fatske tetap optimis bahwa kesepakatan tersebut dapat tercapai, sambil menegaskan: “Saya rasa peluang keberhasilannya lebih dari 50%, tapi bukan 100%. Mereka yang mengikuti media mungkin mengira semuanya sudah pasti, tapi kenyataannya hal ini belum diputuskan.”

Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Jerman itu menegaskan bahwa aspek keuangan tidak akan menjadi hambatan utama dalam kesepakatan ini, dan ia berkata sambil bercanda: “Tentu saja kami memiliki batas anggaran, tetapi saya berharap Jürgen Klopp bersedia memberikan diskon kecil demi kepentingan nasional.”

Fatzke memuji kemampuan teknis yang dimiliki Klopp, sambil menegaskan: “Jürgen Klopp membuat para pemain menjadi lebih baik, dan ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika ia menjadi pelatih tim nasional, sepak bola Jerman akan menjadi lebih kuat secara fisik, lebih padat, dan lebih tangguh.”

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Jerman berharap dapat menyelesaikan masalah pelatih baru dalam waktu dekat, sambil mengatakan: “Saya yakin kami akan menyelesaikannya dalam waktu empat minggu paling lama.”