Daftar awal timnas Prancis menjadi sorotan besar pekan ini, setelah terungkap nama beberapa pemain yang berpeluang masuk daftar pertama pelatih Zinedine Zidane, yang dijadwalkan diumumkan secara resmi Jumat mendatang.

Menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis, daftar awal itu memuat nama-nama yang relatif tidak biasa, di antaranya Esteban Lepaul penyerang Rennes, Pablo Pagis pemain Paris FC, dan Ismaily Ganiou bek Lens.

Namun, keberadaan mereka dalam daftar awal tidak menjamin pemanggilan mereka ke daftar akhir, yang akan menjalani laga-laga UEFA Nations League mendatang, melawan Turki pada 25 September, Belgia pada 28 September, Italia pada 2 Oktober, kemudian Belgia lagi pada 5 Oktober.

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Daftar awal itu memuat sekitar 50 pemain, dan ini bukan prosedur baru, karena federasi wajib memberi tahu klub tentang pemain yang tercantum di dalamnya, sekitar 15 hari sebelum pengumuman daftar resmi.

Semua nama itu berhak dipanggil, tetapi perbedaannya besar antara keberadaan dalam daftar awal dan benar-benar bergabung dengan pemusatan timnas di Clairefontaine, menurut "L'Equipe".

Meski begitu, daftar-daftar ini memiliki arti khusus bagi para pemain, karena mengungkapkan bahwa tim pelatih memantau mereka dan menaruh perhatian pada level permainan mereka, sekaligus bisa menjadi pertanda bahwa salah satu dari mereka mendekati kesempatan mengenakan seragam timnas untuk pertama kalinya.

Klub terkadang tidak memberi tahu para pemain

Salah satu agen pemain mengatakan: "Klub terkadang berhenti memberi tahu pemain setelah beberapa kali panggilan awal, lalu datang hari ketika undangan itu berubah menjadi pemanggilan yang sebenarnya, tanpa ada yang menduga".

Informasi tersebut dikirim ke klub hanya untuk mengatur masa jeda internasional, sementara klub memiliki kebebasan untuk memberi tahu pemain atau tidak.

Seorang pejabat di Liga Prancis menjelaskan: "Surat-surat dari federasi ditangani oleh manajer tim atau sekretariat. Jika pemain sudah terbiasa dengan panggilan awal, kami tidak memberitahunya. Umumnya kami hanya menyampaikan kabar itu jika ini kali pertama, terutama jika pemain itu sendiri bertanya sebelum setiap jeda".

Kejutan tetap mungkin terjadi hingga hari pengumuman daftar akhir, seperti dikatakan agen lain: "Ya, itu terjadi pada beberapa pemain yang saya wakili. Ada juga yang selalu dimasukkan dalam daftar awal, tetapi tidak pernah dipanggil, dan itu lazim karena daftar awal tidak banyak berubah. Klub terkadang berhenti memberi peringatan setelah panggilan awal berulang, lalu datanglah hari ketika undangan itu tiba-tiba berubah menjadi pemanggilan yang sebenarnya".

Surat kabar Prancis itu menutup: "Bagaimanapun, keberadaan untuk pertama kalinya dalam daftar awal timnas Prancis tetap menjadi indikator penting bahwa pemain tersebut telah masuk dalam lingkaran perhatian tim pelatih, meski hal itu tidak langsung berubah menjadi pemanggilan resmi".

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