50-3.. Rekor yang memalukan bagi Real Madrid saat menghadapi Barcelona

Data statistik terbaru menunjukkan keunggulan telak tim wanita Barcelona dalam laga El Clásico melawan Real Madrid, setelah mereka menang 6-0 atas rivalnya pada Kamis malam di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions.

Barcelona juga telah menghujani gawang Real Madrid dengan gol dalam pertandingan leg pertama (6-2), sehingga skor agregat menjadi (12-2).

Baca juga

Real Madrid siap memecat pemainnya demi Fernandes

Dalam satu bulan... Bintang Chelsea dua kali menawarkan diri ke Real Madrid

Capello: Bek Italia lebih jago menyerang daripada bertahan!

Menurut situs "Football time", tim Catalan ini mencetak 50 gol dan hanya kebobolan 3 gol dalam 13 pertandingan terakhir antara kedua tim, yang mencerminkan dominasi mutlak Barcelona atas Real Madrid dalam kompetisi wanita.

Stadion "Spotify Camp Nou" dipadati penonton dalam pertandingan leg kedua, dengan jumlah 60.067 suporter, sehingga Barcelona akan berhadapan dengan Bayern Munich di semifinal, yang dijadwalkan pada 25 April dan 2 Mei.