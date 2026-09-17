Barcelona bersiap menuntaskan kesepakatan transfer pemain penyerang baru dalam beberapa jam ke depan, setelah kini hanya tersisa 48 jam saja dari waktu yang memungkinkan mereka merampungkan kontrak dengan salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Portugal.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Barcelona telah memutuskan untuk merekrut penyerang Portugal Dani Freitre, yang berusia 15 tahun, dan klub menunggu hingga Sabtu mendatang, saat sang pemain genap berusia 16 tahun, untuk merampungkan kesepakatan secara resmi, mengingat statusnya sebagai pemain asing yang tidak bisa menandatangani kontrak sebelum mencapai usia tersebut.

Freitre sebelumnya menjalani masa uji coba bersama tim junior "B" Barcelona selama musim panas, dan dengan cepat berhasil menarik perhatian tim pelatih berkat kualitas serta kemampuannya mencetak gol, setelah ikut serta dalam pemusatan latihan tim di kota La Vall d'en Bas.

Selama pertandingan-pertandingan persahabatan yang dijalaninya bersama Barcelona pada musim panas, Freitre mencetak tiga gol dalam dua turnamen, dan meraih penghargaan pemain terbaik, serta berhasil mengalahkan Real Madrid dalam salah satu duel El Clasico, sehingga semakin memperkuat keyakinan para petinggi klub akan perlunya merampungkan kontrak dengannya.

Penyerang Portugal itu diperkirakan akan memulai perjalanannya bersama tim junior "B" di bawah arahan Cesc Bosch, yang sebelumnya pernah melatihnya dan menjalani sejumlah pertandingan persahabatan bersamanya selama beberapa pekan terakhir.

Freitre lahir di Portugal, tetapi pada usia dini pindah ke Luksemburg, tempat ia bermain musim lalu bersama klub Racing FC Union. Meskipun sempat membela tim nasional Luksemburg di kelompok usia, sejak tahun lalu ia mulai bermain bersama timnas Portugal U-15, dan baru-baru ini juga berlatih bersama timnas Portugal U-17.

Freitre menjadi talenta internasional terbaru yang diandalkan Barcelona di sektor pemain muda, setelah berkembangnya nama-nama seperti Juinsley Onstein, Ajay Tavares, dan Hamza Abdelkarim bersama tim junior "A", sementara Freitre akan memulai musim ini bersama tim junior "B" bersama bek Mikael Baza.

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