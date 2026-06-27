4 perubahan dalam susunan tim nasional Mesir untuk menghadapi Iran

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, melakukan perubahan besar-besaran pada susunan pemain “Al-Fara’una” dalam persiapan menghadapi Iran pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dalam pertandingan yang digelar di Stadion “Lumin Field” di kota Seattle, Amerika Serikat.

Susunan pemain inti mencatat empat perubahan mencolok, terutama penampilan perdana Mahmoud Saber sejak bergabung dengan tim nasional, menggantikan Marwan Attia yang duduk di bangku cadangan untuk menghindari skorsing setelah sebelumnya menerima kartu kuning.

Selain itu, Hossam Hassan menurunkan Mohamed Abdel Moneim menggantikan Yasser Ibrahim, sementara Rami Rabia kembali ke susunan pemain untuk menggantikan Hamdi Fathi yang cedera, dan Mahmoud Hassan “Trezeguet” kembali ke lini depan menggantikan Omar Marmoush.

Susunan pemain inti Mesir adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mustafa Shubair

Pertahanan: Mohamed Hani, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fathouh

Lini tengah: Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour

Lini depan: Mohamed Salah, Trezeguet, Zico