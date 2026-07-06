4 kata... Hakimi menabrak Mbappé menjelang laga balas dendam

Bintang asal Maroko, Achraf Hakimi, menanggapi sebuah video yang diunggah oleh sesama warga negaranya, komedian Mimo Lazraq, menjelang pertandingan Atlas Lions melawan Prancis di perempat final Piala Dunia.

Lazraq mengirimkan pesan kepada Hakimi menjelang pertemuannya dengan Kylian Mbappé, yang pernah menjadi rekan setimnya dalam waktu lama di Paris Saint-Germain dan memiliki hubungan persahabatan yang erat dengannya.

Dalam sebuah video komedi di akun Instagram-nya, Mimo Lazraq berkata, “Saya tidak suka persahabatan Hakimi dengan Mbappé.”

Dia menambahkan, “Maaf, karena jika dia teman sejati, dia akan berkata kepadamu, ‘Kakak Hakimi, di Piala Dunia 2022 di Qatar aku mengalahkanmu, dan sekarang giliranmu untuk mengalahkanku.’ Mengapa? Karena kita harus saling membantu, dan kita harus selalu berada di puncak bersama.”

Dia menjelaskan, “Aku tidak ingin menimbulkan masalah di antara kalian berdua dan memicu perselisihan, tapi hal ini sudah lama ingin kukatakan padamu. Namun, lihatlah, mungkin ada hikmahnya, karena persahabatan datang dan pergi. Satu orang pergi, seratus orang datang; itu hal yang wajar. Hari ini dia temanmu, besok mungkin dia akan mengkhianatimu.”

Dalam pesannya kepada Hakimi, ia menekankan, “Lihatlah, jangan biarkan emosi mengendalikanmu dalam hal ini. Jangan biarkan hal ini berlalu begitu saja sambil mengenang hari-hari yang kalian lalui bersama. Hentikan dia dan akhiri ini, lalu ajak dia makan malam, pegang tangannya, dan katakan padanya, ‘Sudah berakhir.’”

Akun Hakimi menanggapi video tersebut dengan mengatakan, “Dia bukan temanku di lapangan.”

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