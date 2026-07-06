4 gol dalam 10 pertandingan... Akankah Ronaldo memecahkan kutukan Spanyol?

Ketika membicarakan pertandingan-pertandingan besar dalam dunia sepak bola internasional, laga antara Portugal dan Spanyol selalu disebut sebagai salah satu pertarungan paling seru. Namun, bagi Cristiano Ronaldo, pertandingan-pertandingan ini memiliki makna yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekadar pertandingan melawan rival Iberia, melainkan perjalanan panjang yang memadukan momen-momen kejayaan dengan kekecewaan, serta pencapaian bersejarah dengan kegagalan yang menyakitkan.

Meskipun kapten timnas Portugal ini dianggap sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional, Spanyol tetap menjadi salah satu tim tersulit yang pernah dihadapinya sepanjang kariernya. Ia membutuhkan waktu 14 tahun untuk mencetak gol pertamanya ke gawang Spanyol, sebelum akhirnya mengubah malam di Sochi menjadi salah satu malam paling tak terlupakan dalam kariernya di Piala Dunia.

Kini, Ronaldo kembali berhadapan dengan “La Roja” saat memimpin Portugal dalam laga yang dinanti-nantikan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas, dengan tujuan membawa timnas negaranya ke perempat final dan menambahkan bab baru ke dalam salah satu kisah sepak bolanya yang paling rumit.

Sochi dan Munich adalah dua-satunya kota tempat Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol ke gawang timnas Spanyol. Meskipun telah bermain dalam sepuluh pertandingan melawan “La Roja”, ia hanya mencetak 4 gol, yang semuanya tercipta dalam dua pertandingan saja.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di final Liga Bangsa-Bangsa Eropa, saat Ronaldo memimpin timnas Portugal meraih gelar juara di bawah asuhan pelatih Roberto Martínez. Kapten Portugal itu mencetak salah satu dari dua gol timnya sebelum harus keluar lapangan karena cedera otot, sementara timnas Portugal memastikan gelar juara melalui adu penalti.

Adapun kenangan yang paling membekas di ingatan para penggemar, terjadi pada pertandingan pembuka kedua tim di Piala Dunia 2018 di kota Sochi, Rusia, ketika pertandingan berakhir imbang (3-3), setelah Ronaldo mencetak hat-trick bersejarah, yang merupakan satu-satunya hat-trick yang pernah ia cetak di putaran final Piala Dunia.

Cédric Soares, mantan bek kanan timnas Portugal, berbicara tentang malam itu dalam wawancara dengan surat kabar “Marca”, dengan mengatakan: “Cristiano luar biasa. Dia mencetak tiga gol dan sekali lagi membuktikan bahwa dia tampil terbaik dalam pertandingan-pertandingan besar. Beberapa penampilan sulit dijelaskan. Kamu hanya bertanya-tanya: bagaimana ini bisa terjadi? Aku masih ingat tendangan bebas terakhir itu, karena aku berada di belakang gawang dan melihatnya dengan jelas. Itu benar-benar luar biasa.”

Awal Mula di Euro 2004

Namun kisah Ronaldo dengan Spanyol sudah dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Pada Kejuaraan Eropa 2004, bintang Portugal itu menjalani turnamen besar pertamanya dalam kariernya, dan pertandingan pertamanya adalah melawan timnas Spanyol.

Meskipun ia tidak mencetak gol, gol Nuno Gomes membawa Portugal menang 1-0, sehingga tim nasional Spanyol tersingkir lebih awal, sementara tuan rumah terus melaju hingga pertandingan final, sebelum akhirnya kalah dari Yunani dalam salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen tersebut.

Tahun-tahun Penuh Kekecewaan

Setelah itu, Ronaldo harus menunggu enam tahun penuh hingga kembali berhadapan dengan Spanyol, yang menandai dimulainya serangkaian kenangan pahit.

Pada Piala Dunia 2010, timnas Portugal tersingkir dari turnamen setelah kalah tanpa balas dari Spanyol, yang terus melaju menuju gelar juara dunia pertama dalam sejarah mereka.

Dua tahun kemudian, keduanya bertemu kembali di semifinal Kejuaraan Eropa 2012, dan pertandingan berakhir imbang tanpa gol baik pada waktu normal maupun perpanjangan waktu, sebelum Spanyol memastikan tiket lolos melalui adu penalti, dalam perjalanannya meraih gelar Eropa keduanya secara berturut-turut.

Hal yang sama terjadi pada kedua pertandingan tersebut: Ronaldo tidak berhasil mencetak gol ke gawang tim nasional Spanyol.

Catatan gol Cristiano Ronaldo melawan Spanyol

- Euro 2004: Portugal 1-0 Spanyol — tidak mencetak gol.

- Piala Dunia 2010: Spanyol 1-0 Portugal — tidak mencetak gol.

- Pertandingan persahabatan 2010: Portugal 4-0 Spanyol — tidak mencetak gol.

- Euro 2012 (semifinal): Portugal 0-0 Spanyol (Spanyol menang lewat adu penalti) — tidak mencetak gol.

- Piala Dunia 2018: Portugal 3-3 Spanyol — mencetak tiga gol.

- Pertandingan persahabatan 2020: Portugal 0-0 Spanyol — Tidak mencetak gol.

- Pertandingan persahabatan 2021: Spanyol 0-0 Portugal — tidak mencetak gol.

- Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2022: Spanyol 1-1 Portugal — Tidak mencetak gol.

- Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2022: Portugal 0-1 Spanyol — tidak mencetak gol.

- Final Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025: Portugal 2-2 Spanyol (Portugal menang lewat adu penalti) — mencetak satu gol.

Penantian selama 14 tahun

Terlepas dari hat-trick di Sochi dan gol di Munich, catatan Ronaldo saat menghadapi Spanyol menunjukkan betapa sulitnya lawan ini baginya.

Penyerang bersejarah tim nasional ini, yang terus mengejar impian mencetak 1.000 gol resmi sepanjang kariernya, harus menunggu selama 14 tahun penuh sejak pertemuan pertama mereka pada 2004 hingga Piala Dunia 2018, untuk mencetak gol pertamanya ke gawang “La Roja”, tepatnya pada pertandingan kelimanya melawan tim nasional Spanyol.

Meskipun demikian, hat-trick-nya di Piala Dunia Rusia tetap menjadi salah satu momen paling menonjol dalam karier internasionalnya, karena merupakan salah satu dari sepuluh hat-trick yang dicetaknya saat membela Portugal, dan satu-satunya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Selain itu, keempat golnya ke gawang Spanyol menjadikan timnas Spanyol sebagai salah satu tim yang paling sering ia cetak golnya, setelah Luksemburg (11 gol), Hongaria (9 gol), Lituania (7 gol), Swedia (7 gol), Armenia (7 gol), Andorra (6 gol), Latvia (5 gol), dan Swiss (5 gol).

Hubungan Khusus dengan Spanyol

Keistimewaan pertemuan-pertemuan ini tidak hanya terbatas pada aspek olahraga, tetapi juga meluas ke kehidupan pribadi Ronaldo. Kapten Portugal ini menegaskan sebelum salah satu pertandingan terbarunya melawan Spanyol bahwa hubungannya dengan negara ini melampaui sepak bola, dengan mengatakan: “Saya memiliki rasa cinta yang sangat istimewa terhadap Spanyol. Di sana saya memiliki banyak hal; bisnis, rumah, dan teman-teman, serta sebagian keluarga saya berasal dari Spanyol.”

Ia juga memuji kekuatan tim nasional Spanyol, sambil menambahkan: “Spanyol selalu menjadi kandidat juara di turnamen mana pun. Secara teori, mereka adalah favorit karena mereka adalah juara bertahan, tetapi setiap pertandingan memiliki kondisinya sendiri. Saya suka bermain melawan Spanyol karena pertandingannya selalu seru… tetapi saya merasa kami akan menang.”

Menjelang pertemuan baru di Piala Dunia 2026, sorotan akan tertuju pada Cristiano Ronaldo, yang berupaya menambahkan halaman baru ke dalam catatan prestasinya yang gemilang, serta mematahkan kutukan yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun saat menghadapi salah satu lawan tersulit dalam kariernya, dalam pertandingan yang mungkin menjadi momen abadi lainnya dalam sejarah “El Don” bersama tim nasional Portugal.