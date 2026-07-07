3 perubahan dan pencoretan Marmoush... Salah dan Messi memimpin susunan pemain Mesir dan Argentina

Hossam Hassan dan Lionel Scaloni, pelatih Mesir dan Argentina, mengumumkan susunan pemain kedua tim untuk pertandingan yang dinantikan yang akan mempertemukan keduanya pada Selasa malam ini di Stadion "Mercedes-Benz" di Atlanta, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Susunan pemain inti untuk pertandingan ini menampilkan dua legenda, Mohamed Salah dan Lionel Messi, kapten tim "Al-Fara'una" dan "El Tango".

Hossam Hassan memutuskan untuk tidak memasukkan Omar Marmoush, bintang Manchester City, ke dalam susunan pemain inti tim untuk kedua kalinya di Piala Dunia kali ini, setelah sebelumnya ia juga masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Iran pada penutup babak penyisihan grup.

Pelatih asal Mesir ini mengandalkan kemampuan Haitham Hassan di lini serang, setelah pemain Real Oviedo tersebut menunjukkan keterampilan yang menonjol selama menit-menit yang ia mainkan dalam pertandingan melawan Australia.

Selain itu, tim Mesir kembali diperkuat oleh Muhannad Lasheen di lini tengah, setelah ia absen dalam laga melawan Australia akibat skorsing.

Di sisi lain, Scaloni memutuskan untuk melakukan tiga perubahan pada susunan pemainnya untuk pertandingan melawan Cape Verde, yang paling menonjol adalah memasukkan Julián Álvarez di lini serang menggantikan Lautaro Martínez, serta memainkan Nicolás Tagliafico menggantikan Facundo Medina, dan Leandro Paredes menggantikan Tiago Almada.

Berikut ini susunan pemain lengkap timnas Mesir:

Penjaga gawang: Mustafa Shubair.

Barisan pertahanan: Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hani, Karim Hafez.

Lini tengah: Muhannad Lashin, Marwan Attia, Imam Ashour.

Lini depan: Mustafa Zico, Haitham Hassan, Mohamed Salah.

Sedangkan susunan pemain Argentina adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Emiliano Martínez.

Barisan pertahanan: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Lini tengah: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes.

Lini depan: Lionel Messi, Julián Álvarez.

Timnas Mesir lolos ke babak ini setelah menyingkirkan Australia di babak 32 besar, sementara timnas Argentina mengalahkan Cape Verde.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan Mesir melawan Argentina akan menghadapi pemenang dari pertandingan Swiss melawan Kolombia di babak perempat final, yang akan digelar pada malam ini.