3 pemain Prancis terancam skorsing saat menghadapi Maroko

Tim nasional Prancis akan menghadapi Maroko dalam pertandingan yang dijadwalkan besok malam, Kamis, di babak perempat final Piala Dunia 2026, dengan tiga pemain yang harus waspada karena terancam skorsing jika tim mereka lolos ke semifinal.

Stasiun radio Prancis “Monte Carlo” melaporkan bahwa pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, diperkirakan akan mengandalkan susunan pemain utamanya, meskipun masih ada keraguan mengenai kesiapan Aurélien Tchouaméni, yang sebelumnya mengumumkan absennya dari pertandingan melawan Paraguay karena merasakan nyeri di paha.

Di sisi lain, ia dapat mengandalkan Mano Kone, yang tampil apik pada babak 16 besar melawan Paraguay.

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Namun, Kuni harus berhati-hati, setelah ia mendapat kartu kuning pada menit ke-81 di pertandingan terakhir, sementara Bradley Parkola dan Michael Olesi juga mendapat peringatan dalam pertandingan yang sama.

Biasanya sulit memancing emosi Michael Oulessi, namun Matias Gallarza, pemain Paraguay, berhasil melakukannya. Pada menit ketujuh waktu tambahan, wasit mengeluarkan kartu kuning kepada penyerang timnas Prancis tersebut, setelah terjadi insiden di mana pemain Paraguay itu tidak menyentuhnya, menurut jaringan "Monte Carlo".

Menyusul hal tersebut, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengajukan permohonan pembatalan sanksi pada hari berikutnya setelah pertandingan.

Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Didier Deschamps pada hari Rabu ini, menjelang pertandingan melawan Maroko, sang pelatih menegaskan bahwa kartu kuning yang diterima Michael Oulessi tetap berlaku. Dengan demikian, Oulessi, Koni, dan Barkola terancam absen dari semifinal yang mungkin terjadi, jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning saat melawan Maroko.

Jika Prancis lolos ke semifinal untuk menghadapi Spanyol atau Belgia, pemain Spanyol Ferran Torres mungkin menjadi satu-satunya yang terancam absen dalam pertandingan tersebut, setelah ia menerima kartu kuning pada masa injury time saat melawan Portugal di babak 16 besar, yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 1-0.

Sedangkan timnas Belgia, semua pemainnya akan tersedia, setelah meraih kemenangan telak atas Amerika Serikat dengan skor 4-1.