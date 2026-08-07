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3 kota dan 32 hari: Ronaldo terus absen bersama Al-Nassr

Al Nassr FC
C. Ronaldo
Saudi Pro League
World Cup
Portugal
Arab Saudi
Portugal

Kapan sang bintang Portugal kembali?

Kapten Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kembali absen dari latihan tim untuk hari ke-32 secara beruntun, sejak berakhirnya perjalanannya bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" menyebutkan bahwa Al Nassr kembali menjalani latihan di ibu kota Saudi, Riyadh, hari ini Jumat, untuk pertama kalinya, setelah pulang dari pemusatan latihan di luar negeri di ibu kota Portugal, Lisbon.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Ronaldo akan kembali absen dari latihan klub ibu kota tersebut, seiring perpanjangan masa libur yang ia peroleh, sejak berakhirnya Piala Dunia 2026.

"Sang Don" mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 pada 6 Juli lalu, setelah kekalahan Portugal dari Spanyol dengan skor 1-0, di babak 16 besar, sehingga ia memulai masa liburnya yang melampaui satu bulan.

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Al Nassr FC
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Semua pihak memperkirakan bintang Portugal itu akan kembali ke latihan Al Nassr setelah masa tenggang resmi, yang berlangsung selama 21 hari sejak tersingkir dari Piala Dunia, tetapi hal itu tidak terjadi. Bahkan, ia tidak bergabung dengan pemusatan latihan di luar negeri yang berakhir kemarin lusa, Rabu.

Dengan kepulangan ke Riyadh, Ronaldo tetap absen, sehingga ia telah absen dari seluruh latihan tim di tiga kota tempat digelarnya pemusatan latihan, baik di ibu kota Saudi, Abha, maupun Lisbon.

Hal ini terjadi hanya sepekan sebelum dimulainya musim baru, tepatnya pada 15 Agustus mendatang, ketika Al Nassr menghadapi Al Fateh, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Al Nassr, di bawah komando Ronaldo, berupaya mempertahankan gelar Liga Saudi yang mereka raih pada musim lalu setelah puasa selama 7 tahun, sekaligus meraih gelar Liga Champions Elite Asia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

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