Tiga klub Spanyol menanyakan nasib pemain asal Brasil, Endrick, bintang Real Madrid, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Real Sociedad berambisi merekrut Endrick, dan baru-baru ini menanyakan situasi sang pemain, dengan tujuan memperoleh jasanya dengan status pinjaman.

Sociedad tengah mencari seorang penyerang yang mampu melakukan penetrasi di belakang lini pertahanan, memiliki mobilitas, dan Endrick bisa cocok dengan peran ini, baik bermain sebagai penyerang utama maupun di sayap.

Ini bukan kali pertama Sociedad mengetuk pintu Los Merengues untuk merekrut Endrick. Setahun lalu sempat diberitakan bahwa peminjamannya ke tim Basque tersebut nyaris rampung, namun batal akibat cedera fisik yang dialami sang pemain.

Real Sociedad bukanlah satu-satunya tim yang bergerak, karena setidaknya Real Betis dan Villarreal juga menanyakan tentang Endrick.

Mundo Deportivo mencatat bahwa Sociedad, Villarreal, dan Real Betis merupakan klub-klub yang akan berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, yang menjadi hal yang dicari Endrick demi melanjutkan perkembangannya.

Selain itu, perekrutan Yan Diomande dan Carlos Espi baru-baru ini juga bisa berpengaruh dalam mendorong Endrick untuk mengambil keputusan hengkang.

Endrick tidak tampil secara reguler bersama Real Madrid, namun para pendukung Real Sociedad mengingatnya dengan baik, karena ia mencetak dua gol indah ke gawang tim Basque tersebut, pada leg pertama dan kedua, di semifinal Copa del Rey musim 2024-2025.

Endrick menjalani 40 pertandingan selama periodenya bersama Real Madrid, dan mencetak 7 gol, serta bermain dengan status pinjaman ke Lyon selama paruh kedua musim lalu, mencetak 8 gol dalam 21 penampilan.