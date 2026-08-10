Bintang Pantai Gading, Yan Diomande, yang baru bergabung dengan skuad Real Madrid, berhasil memikat rekan barunya, Kylian Mbappe.

Jaringan "Defensa Central" menyebutkan bahwa Mbappe terkesan dengan kemampuan Diomande, khususnya kecepatan, sentuhan dengan kedua kaki, serta olah bola.

Mbappe dan Diomande berlatih bersama untuk pertama kalinya, dan sesi latihan itu berakhir dengan kesan yang sangat positif terhadap pemain asal Pantai Gading tersebut.

Mbappe dan pemain Real lainnya menyadari bahwa Diomande, yang berusia 19 tahun, akan menghadapi tekanan besar, tetapi mereka yakin ia akan menjadi pemain yang sangat penting, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Hal ini sebagian besar disebabkan oleh karakteristik Diomande yang tidak banyak tersedia di dalam skuad tim, khususnya di sayap kanan, di mana Rodrygo Goes menjadi pemain utama di posisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ia tidak akan kembali tampil dalam pertandingan hingga tahun 2027.

Ini menjelaskan pentingnya kedatangan winger kanan baru ke Real Madrid, terlebih karena ia akan membuat gaya bermain tim menjadi lebih vertikal, dan pada saat yang sama, lebih sulit ditebak.

Hal itu juga akan memberikan, pada momen-momen tertentu, kenyamanan yang lebih besar bagi pemain seperti Vinicius Junior atau Kylian Mbappe sendiri, yang biasanya harus berhadapan dengan satu atau dua pemain lawan yang mengawal mereka secara ketat, sementara kehadiran Diomande juga akan memungkinkan tim untuk memperoleh keleluasaan yang lebih luas di lapangan.