3 Kabar Gembira yang Menyejukkan Hati Flick di Barcelona

Klub Barcelona, di bawah asuhan pelatih Hans Flick, mengakhiri hari-hari terakhir pemusatan latihan pramusim mereka di Inggris, setelah terpaksa mengubah program karena dibatalkannya laga uji coba melawan Preston North End.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Flick menerima tiga kabar gembira, yang berkaitan dengan trio Ronald Araujo, Raphinha, dan Fermin Lopez.

Sebagai pengganti laga uji coba melawan Preston, tim Catalan itu menggelar pertandingan latihan internal, yang menyaksikan keikutsertaan Araujo, Raphinha, dan Fermin Lopez.

Pertandingan latihan tersebut dimulai sebelum pukul 12.00 siang waktu Eropa Tengah, dan berlangsung dalam tiga babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Tim pertama terdiri dari Szczesny, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Jofre Torrents, Marc Bernal, Casado, Oriol Guerin, Adiemi, Ebrima Toncara, dan Alex Gonzalez.

Adapun tim kedua terdiri dari Iker Rodriguez, Hector Fort, Araujo, Cortes, Bisker, Guille Fernandez, Brian Farinas, Fermin, Bardji, Toni Fernandez, dan Raphinha.

Tampilnya Araujo, Raphinha, dan Fermin secara normal dalam pertandingan latihan itu merupakan kabar menggembirakan bagi Hans Flick, di mana trio tersebut terus mengalami kemajuan dalam program rehabilitasi mereka.

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Araujo atau Raphinha akan siap tampil dalam turnamen segitiga di kota Udine, Italia, pada 8 Agustus, ataukah kemunculan keduanya akan ditunda hingga pertandingan Piala Joan Gamper melawan Al Ahly Mesir, pada 19 bulan ini, sebagaimana yang terjadi dengan Fermin.

Selama 15 menit pertama yang diizinkan untuk diikuti oleh media, pertandingan berakhir imbang 1-1, di mana Xavi Espart dan Fermin Lopez mencetak dua gol laga tersebut. Direktur olahraga Deco, bersama Bojan Krkic dan Alejandro Etxeberria, juga mengikuti sesi latihan dari dekat.

Turut hadir pula Frenkie de Jong, yang melanjutkan program pemulihan individualnya untuk pulih dari cedera lutut, sebelum ia turun ke lapangan untuk menyaksikan pertandingan latihan di antara rekan-rekannya.