Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) pada hari Kamis ini bergabung dengan sejumlah federasi Eropa lainnya, dan memutuskan untuk menarik dukungannya bagi Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 18 Maret 2027.

Presiden Federasi Prancis, Philippe Diallo, sebelumnya langsung menentang proyek Infantino yang berupa penyerahan sebagian bagian dari Piala Dunia kepada dana-dana swasta, yang dikuasai oleh orang-orang dekat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inisiatif inilah yang akhirnya dibekukan sendiri oleh Infantino, akibat kontroversi besar yang ditimbulkannya.

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Diallo juga mengkritik pejabat Swiss yang lahir dari kedua orang tua berkebangsaan Italia itu, karena caranya mendistribusikan hadiah finansial pada turnamen-turnamen terakhir, menurut jaringan "Cope"Spanyol.

Pejabat Prancis itu menyatakan penyesalannya karena Piala Dunia Antarklub, turnamen yang digelar untuk pertama kalinya pada tahun 2025 atas dorongan Infantino, memperoleh pendanaan yang jauh lebih baik daripada Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Diallo juga mengkritik gaya kepemimpinan yang tidak kolektif yang dianut oleh Presiden FIFA saat ini, yang terpilih untuk pertama kalinya pada tahun 2016, menyusul krisis besar yang mengguncang lembaga tersebut akibat kasus-kasus korupsi.

Keputusan Diallo secara umum sejalan dengan sikap Uni Sepak Bola Eropa (UEFA), sebab presidennya asal Slovenia, Aleksander Ceferin, tengah terlibat konfrontasi terbuka dengan Infantino.

Proyek-proyek Infantino juga telah menyebabkan kepergian sejumlah tangan kanannya, sebagaimana yang terjadi pada pria Prancis Kevin Lamour, yang menjabat sebagai orang ketiga di FIFA hingga awal Agustus lalu.

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