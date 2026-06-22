27 juta euro... Raksasa Saudi mengincar bintang Argentina

Laporan-laporan dari Spanyol mengungkapkan bahwa Al-Ahli Saudi ikut serta secara gencar dalam perburuan untuk merekrut pemain Atlético Madrid selama bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut surat kabar Marca, klub Saudi tersebut mengajukan tawaran senilai sekitar 27 juta euro untuk mendapatkan jasa gelandang asal Argentina, Thiago Almada, disertai kontrak berdurasi tiga musim, dalam upaya meyakinkannya untuk mencoba pengalaman baru di Liga Roshen.

"Marca" menjelaskan bahwa manajemen Atlético Madrid terbuka untuk melepas pemain tersebut musim panas ini, setelah memutuskan untuk memasukkannya ke bursa transfer, meskipun Almada masih diminati oleh sejumlah klub di Eropa dan luar Eropa.

Pemain berusia 25 tahun ini saat ini sedang membela timnas Argentina di Piala Dunia 2026, di mana ia menjadi salah satu andalan pelatih Lionel Scaloni, hal yang turut meningkatkan minat terhadap masa depannya dalam beberapa pekan terakhir.

Laporan tersebut menambahkan bahwa sang pemain tidak akan mengambil keputusan akhir mengenai destinasi berikutnya sebelum partisipasinya di Piala Dunia berakhir, dan lebih memilih untuk fokus sepenuhnya pada perjalanannya bersama timnas negaranya sebelum membahas tawaran yang diajukan kepadanya.

Meskipun Almada ingin tetap bermain di benua Eropa, pindah ke Liga Saudi tetap menjadi opsi yang sangat kuat, terutama mengingat perkembangan pesat kompetisi tersebut dan keberhasilannya menarik banyak bintang dalam beberapa tahun terakhir.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Atlético Madrid berupaya mengembalikan dana yang telah mereka keluarkan untuk merekrut pemain tersebut, yang melebihi 20 juta euro, sehingga tawaran dari klub Saudi menjadi salah satu opsi utama yang dipertimbangkan oleh klub Spanyol tersebut.

Almada juga diminati oleh klub-klub Brasil, serta River Plate dari Argentina; namun, tawaran finansial yang sangat besar dari Al-Ahli memberikan keunggulan yang jelas bagi klub Saudi tersebut dalam perburuan untuk merekrut bintang “Tango” tersebut.

Masa depan sang pemain diperkirakan akan semakin jelas setelah Piala Dunia berakhir, saat ia mulai mempertimbangkan tawaran-tawaran yang diterimanya dan mengambil keputusan akhir mengenai klub barunya.

Baca juga:

Bintang Timnas Mesir: Mesir adalah yang terkuat di Afrika... dan kami akan melaju jauh di Piala Dunia