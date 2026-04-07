2026.. Krisis Polisi Menanti Penyelesaian

Setelah awal musim yang gemilang, bintang Milan dan tim nasional AS, Christian Pulisic, mengalami paceklik gol yang berkepanjangan.

Pemain berusia 27 tahun ini memulai musim dengan gemilang di level klub, mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist dalam 11 pertandingan di Serie A.

Namun, dalam 13 pertandingan Serie A berikutnya, yang semuanya dimainkan pada tahun 2026, Pulisic hanya memberikan satu assist dan belum mencetak gol sama sekali sejak awal tahun ini, menurut situs Football Italia.

Getty Images

Bintang Amerika itu belum dalam kondisi prima sejak awal tahun, di mana ia hanya bermain penuh selama 90 menit tiga kali dan tampil sebagai pemain pengganti dalam lima pertandingan.

Pulisic absen pada bulan Februari lalu dalam satu pertandingan Serie A melawan Bologna karena radang bursitis, dan sejak saat itu ia belum tampil seperti biasanya.

Selama jeda internasional terakhir pada bulan Maret, ia tampil dalam dua pertandingan bersama timnas Amerika Serikat, namun kembali gagal mencetak gol dalam dua kekalahan melawan Belgia dan Portugal.

Malam tadi, ia tampil sebagai pemain pengganti bersama Milan pada 15 menit terakhir saat timnya kalah 1-0 di kandang Napoli.

Kekalahan ini, yang merupakan kekalahan keempat Milan di Serie A musim ini, membuat Rossoneri berada di posisi ketiga klasemen, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Inter.